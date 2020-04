Never, Canova: nuovo singolo dal 24 aprile 2020

Di Alberto Graziola martedì 14 aprile 2020

Canova, Never: significato canzone e testo

E' disponibile in presave, preadd e preorder – al link https://canova.lnk.to/Never_Pre_ – “Never” (Maciste Dischi/Artist First), il nuovo singolo di Canova, fuori il 24 aprile, che anticipa il terzo attesissimo album della band.

Nel brano inedito, la musica ha una matrice ‘Canova’ molto identificativa, dove dolcezza e veemenza si alternano fino ad arrivare a un inevitabile assolo di chitarra alla vecchia maniera, che sarà anche l’unico assolo di tutto il disco.

In autunno arriverà finalmente il momento di poter cantare “NEVER” assieme alla band nel corso de "Il tour del disco nuovo". La forza dei fan si è già fatta sentire forte e a meno di un mese dall’annuncio del tour, le date di Bologna e Roma sono raddoppiate, dopo il sold out dei primi due appuntamenti nelle stesse città!

Saranno di certo indimenticabili le 6 occasioni per poter cantare sotto il palco, insieme al frontman Matteo Mobrici e tutta la band, Manzarek, Vita Sociale, Santamaria, Threesome, Per Te, Goodbye Goodbye, brani che sono ormai pietre miliari e colonna sonora del nuovo pop italiano, oltre chiaramente al nuovo album di prossima uscita.

Queste tutte le date de IL TOUR DEL DISCO NUOVO 2020, organizzato da Magellano Concerti:

2 OTTOBRE – FIRENZE – FLOG

9 OTTOBRE – BOLOGNA – LOCOMOTIV (sold out)

10 OTTOBRE – BOLOGNA – LOCOMOTIV (nuova data)

16 OTTOBRE – ROMA – MONK (sold out)

17 OTTOBRE – ROMA – MONK (nuova data)

23 OTTOBRE – RONCADE (TV) – NEW AGE