Enrico Nigiotti: le nuove date del tour teatrale

Di Fabio Morasca martedì 14 aprile 2020

Le nuove date dei concerti che Enrico Nigiotti avrebbe dovuto tenere a maggio.

A causa del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria nel nostro paese, dovuto alla pandemia di COVID-19, e alla luce anche delle ultime disposizioni governative, il tour teatrale di Enrico Nigiotti, che doveva partire il prossimo 2 maggio a Bologna, è stato rinviato ad ottobre.

Il cantautore toscano, reduce dalla partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Baciami Adesso, tornerà ad esibirsi dal vivo a partire dal prossimo 19 ottobre con la data che si terrà al Teatro Colosseo di Torino.

Nel corso del suo nuovo tour teatrale, ovviamente, Enrico Nigiotti, oltre ai suoi successi, presenterà anche i nuovi brani contenuti nell'album Nigio, il suo quarto lavoro di inediti pubblicato lo scorso 14 febbraio.

Fino ad ora, sono state comunicate le nuove date riguardanti i concerti di Torino, Bologna, Firenze e Napoli.

Le nuove date riguardanti i concerti di Milano, Roma e Livorno, inizialmente previste rispettivamente per il 5, per il 19 e per il 21 maggio, invece, saranno comunicate entro il prossimo 29 maggio.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti ma è anche possibile rivenderli, utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Di seguito, trovate le nuove date del tour teatrale di Enrico Nigiotti.

Enrico Nigiotti, tour teatrale: le nuove date

19 ottobre, Teatro Colosseo – Torino (recupero del concerto del 11 maggio)

20 ottobre, Teatro Celebrazioni – Bologna (recupero del concerto del 2 maggio)

22 ottobre, Teatro Verdi – Firenze (recupero del concerto del 4 maggio)

26 ottobre, Teatro Acacia – Napoli (recupero del concerto del 8 maggio)