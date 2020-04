Coronavirus, ecco tutti i concerti rinviati all'Arena di Verona: da Emma, Benji & Fede ai Music Awards 2020

Di Alberto Graziola martedì 14 aprile 2020

Concerti annullati per Coronavirus all'Arena di Verona a maggio 2020: ecco tutti i live rinviati

A seguito delle misure disposte dalle Autorità per l’emergenza covid-19, Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con l’Arena di Verona, comunicano il rinvio degli Eventi in programma all’Arena per il mese di maggio:

“Modà - Testa o Croce Tour”

“Benji & Fede all’Arena di Verona”

”Enrico Brignano - Un’ora sola vi vorrei”

“Marracash – In Persona Tour”

“Emma – Arena di Verona”

Inoltre, spostato a data da destinarsi anche l’evento televisivo “Music Awards” in programma ad inizio giugno.

Tutti gli show sono rinviati, i biglietti acquistati rimangono validi, le nuove date verranno riprogrammate e comunicate entro e non oltre il 31 luglio 2020. Per informazioni: www.friendsandpartners.it

Ecco le parole di Gianmarco Mazzi, AD di Arena di Verona Srl: