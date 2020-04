Until I Bleed Out, The Weeknd: traduzione, lyrics, testo (video)

Di Alberto Graziola martedì 14 aprile 2020

The Weeknd, Until I Bleed Out, traduzione, lyrics, testo

"Until I Bleed Out" di The Weeknd descrive la fine del viaggio di Abel in After Hours, con la fine del disco che indica come il corpo di Abel abbia esaurito il sangue. Ha dato ogni grammo, sforzo ed emozione possibile alle iniziative che ha seguito nel corso della dei brani dell'album, lasciandolo incapace di continuare a spingere ulteriormente per la sua relazione di cui parla costantemente nel disco.

Il titolo della canzone potrebbe riferirsi al concetto dell'album e al viaggio attraverso Las Vegas, dove tutti i riferimenti visivi rilasciati nel lancio di After Hours (escluse le copertine dei primi due singoli) presentano Abel sanguinante e ferito.

In apertura post il video ufficiale, a seguire testo e traduzione.

The Weeknd, Until I Bleed Out, Lyrics

[Intro1]

I can't move, I'm so paralyzed

I'm so paralyzed

I can't explain why I'm terrified

I'm so terrified

[Pre-Chorus2]

Well, I don't wanna touch the sky no more

I just wanna feel the ground when I'm coming down

It's been way too long

And I don't even wanna get high no more

I just want it out of my life

Out of my life, out

[Chorus3]

I wanna cut you outta my dreams

'Til I'm bleeding out

'Til I'm bleeding

I wanna cut you outta my mind

'Til I'm bleeding out

'Til I'm bleeding

I wanna cut you outta my dreams

Woah, I'm bleeding out

Girl, I'm bleeding

I wanna cut you outta my mind

'Cause I'm bleeding out

Oh, I'm bleeding

Girl, I'm bleeding

[Outro4]

I keep telling myself I don't need it

I keep telling myself I don't need it anymore

I keep telling myself I don't need it anymore

Need it anymore

Non riesco a muovermi, sono così paralizzato

Sono così paralizzato

Non riesco a spiegare perché sono terrorizzato

Sono così terrorizzato

Bene, non voglio più toccare il cielo

Voglio solo sentire la terra quando sto scendendo

È passato troppo tempo

E non voglio nemmeno alzarmi più

Lo voglio solo dalla mia vita

Fuori dalla mia vita, fuori

Voglio tagliarti fuori dai miei sogni

Finché non sto sanguinando

Fino a quando sanguino

Voglio toglierti fuori dalla mia testa

Finché non sto sanguinando

Fino a quando sanguino

Voglio tagliarti fuori dai miei sogni

Woah, sto sanguinando

Ragazza, sto sanguinando

Voglio tagliarti fuori dalla mia testa

Perché sto sanguinando

Oh, sto sanguinando

Ragazza, sto sanguinando

Continuo a dirmi che non ne ho bisogno

Continuo a ripetermi che non ne ho più bisogno

Continuo a ripetermi che non ne ho più bisogno

Ne ho più bisogno