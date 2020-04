Il Volo concerto in tv, Rai 1, "Un’Avventura Straordinaria” dall’Arena di Verona: questa sera in prima serata

Di Alberto Graziola martedì 14 aprile 2020

Il Volo in concerto su Rai 1, Un'avventura straordinaria, martedì 14 aprile 2020

La grande musica torna in prima serata su Rai 1 martedì 14 aprile con il concerto evento “Il Volo - Un’avventura Straordinaria” dall’Arena di Verona.

Lo show, prodotto da Ballandi, Friends&Partners, con la direzione Artistica di Michele Torpedine, vede protagonista il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali. Un concerto-evento che unisce divertimento ed emozione grazie ad un repertorio composto dai brani più intensi della tradizione italiana e d’Oltreoceano e dai singoli de Il Volo famosi in tutto il mondo: da “Grande Amore”, brano vincitore del 65° Festival di Sanremo, ai classici della tradizione “My Way” e “O’ sole mio”.

Presentatore della serata nella prestigiosa location veronese era stato Carlo Conti e non erano mancati gli ospiti speciali: Francesco De Gregori, Francesco Renga, Lorenzo Fragola e con la partecipazione di Giancarlo Giannini.

Ecco, a seguire, la scaletta del live, registrato e già trasmesso, in passato su Rai 1:

Nel blu dipinto di blu

Il mondo

Io che non vivo senza te

L'amore si muove

L'immensità

Ciao Ciao Bambina

E Lucevan le stelle, dalla Tosca / Granada (Claudio Villa)

Can't help falling in love/ Quando l'amore diventa poesia/ Canzone per te

Napul'è + Quanno Chiove

Tornerà l'amore

Ancora

Sempre per sempre (di Francesco De Gregori con Il Volo)

Why Why Why Delilah

Beautiful that way

Io ti proteggerò

La vita

The best day of my life

Elvis Presley

O sole mio

Grande amore