Michael Stipe dei R.E.M. in collegamento a EPCC Live martedì 14 aprile 2020

Di Alberto Graziola martedì 14 aprile 2020

Michael Stipe ospite di Alessandro Cattelan a EPCC LIVE

Anche questa sera, appuntamento con EPCC LIve: Alessandro Cattelan presenta una puntata ricca di ospiti, nello studio del Teatro di via Belli a Milano e in collegamento, in diretta alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand e su Sky Go, su smartphone, tablet e PC.

Si parte con il leggendario frontman dei R.E.M. Michael Stipe, che sarà in collegamento dagli Stati Uniti per presentare in esclusiva per l’Italia, in una delle sue pochissime uscite pubbliche, il suo singolo “No Time For Love Like Now”, svelato solo pochi giorni fa, scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National per il suo progetto Big Red Machine.

No time for love like now è nato con la collaborazione di Aaron Dessner dei National.

Una volta completato, il brano segnerà la terza canzone solista di Stipe negli ultimi mesi, dopo "Your Capricious Soul" e "Drive to the Ocean".

Secondo quanto rivelato anche attraverso Instagram, Stipe canterà anche, in collegamento, "Losing my religion".