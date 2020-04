Megadeth: "Canzoni pronte per il nuovo album, le registreremo terminata la pandemia del Coronavirus"

I Megadeth hanno tutto pronto per dare vita al loro nuovo album. Quando uscirà? Al termine della pandemia del Coronavirus...

Il bassista della band thrash metal David Ellefson ha rivelato che sono pronti a entrare in studio una volta che sarà "salutare" e che tutti sono senza autoisolamento per il seguito al disco "Dystopia" del 2016.

"Abbiamo le canzoni scritte, sono pronte per essere registrate. In realtà, il nostro batterista Dirk (Verbeuren) ed io avevamo intenzione di andare a Nashville la scorsa settimana per registrare, ma una volta che tutto si è chiuso qui in America con la pandemia, abbiamo deciso che sarebbe stato un buon esempio fermarci per un po'. Quindi stiamo solo aspettando che sia salutare per noi tutti viaggiare e riunirci di nuovo insieme. E poi daremo il via alla registrazione dell'album."

