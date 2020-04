Le 10 canzoni più trasmesse in radio e in tv negli Uk negli ultimi dieci anni

Di Alberto Graziola lunedì 13 aprile 2020

Quali sono le canzoni più trasmesse in radio e in tv negli ultimi dieci anni, in Inghilterra?

La classifica che vi riportiamo è rappresentata da uno speciale, The Most Played Songs of the Decade (andato in onda in Inghilterra il 13 aprile) che raggruppa le 40 canzoni più ascoltate trasmesse dalla radio e dalla televisione del Regno Unito dal 2010.

Happy di Pharrell Williams è in cima alla classifica, al n. 1, seguito da Rolling In The Deep al n. 2 di Adele, rendendola una delle uniche due opere britanniche nella Top 10 (al fianco di Mark Ronson) e l'unica artista femminile solista nella Top 10. Terzo gradino per Moves like Jagger dei Maroon 5 feat. Christina Aguilera.

Jeff Smith, direttore di Radio 2, ha dichiarato: "BBC Radio 2 suona la migliore musica pop e la nostra classifica più suonata dell'ultimo decennio è piena di successi pop universalmente amati e singolari che resistono davvero alla prova di tempo". Si tratta delle canzoni più ascoltate che le radio e le emittenti tv hanno costantemente riprodotto nell'ultimo decennio

e evocano molti ricordi per tutti noi. Congratulazioni e grazie a tutti quelli che compaiono nelle nostre canzoni più ascoltate della classifica.

I risultati derivano dall'utilizzo esclusivo della musica del Regno Unito e dai dati di airplay forniti dai suoi licenziatari, comprese le stazioni radio e i canali TV.

Qui sotto la top ten:

Happy – Pharrell Williams

Rolling In The Deep – Adele

Moves Like Jagger – Maroon 5 Feat. Christina Aguilera

Get Lucky – Daft Punk Feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers

Can’t Stop The Feeling! (Original Song from DreamWorks Animation’s Trolls) – Justin Timberlake

I Gotta Feeling – Black Eyed Peas

Uptown Funk – Mark Ronson Feat. Bruno Mars

Counting Stars – Onerepublic

Forget You – Cee Lo Green

Sex On Fire – Kings Of Leon

Via | MusicWeek