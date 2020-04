Al Bano, Terra d'ambra e di emozioni: nuovo singolo dal 14 aprile 2020, una canzone per la Lettonia

Di Alberto Graziola lunedì 13 aprile 2020

Al Bano, Terra d'ambra e di emozioni: una canzone per la Lettonia dal 14 aprile 2020

Da martedì 14 aprile sarà in radio e in digitale “Terra d’Ambra e di Emozioni” (Sunflower/FunSongs Education/Edizioni Musicali Carrisi), il nuovo singolo di Al Bano, scritto da Charles Goodger. Il brano racconta le bellezze, le tradizioni e lo spirito della Lettonia e del suo popolo.

A proposito della canzone, Charles Goodger commenta:

"Un giorno, un’insegnante lettone mi ha chiesto di comporre una canzone sulla Lettonia, così nasce “Land of Amber”. Tornato in Italia, ho collaborato con il paroliere Alberto Zeppieri per farne una versione in italiano dal titolo “Terra d’Ambra e di Emozioni”. Al Bano, lui stesso innamorato della Lettonia, l’ha ascoltata e registrata».

Nato a Londra, Charles Goodger vive a Bologna, da diversi anni. Scrittore, musicista e insegnante. Per cinque anni Charles ha vissuto in Lettonia mentre sua moglie insegnava lingua e cultura italiana per conto del Ministero degli Affari Esteri.

Lì ha conosciuto Al Bano quando il cantante è stato premiato dalla Società Dante Alighieri a Riga nel 2009.

Tornato in Italia, qualche anno dopo, ha fatto sentire allo stesso Al Bano la versione italiana della canzone e cosi è nato il progetto “Terra d’Ambra e di Emozioni”.