They Ain't Ready, Becky G: nuovo singolo dal 13 aprile 2020

Di Alberto Graziola domenica 12 aprile 2020

Becky G, They Ain't Ready: significato canzone, testo e traduzione

Becky G ha rivelato la copertina del nuovo singolo chiamato "They Ain’t Ready" sui social media oggi. "Sto pensando di rilasciare questa canzone da un po 'di tempo e non avevo ancora deciso un appuntamento", Becky ha sottotitolato l'immagine. "La mia squadra e io abbiamo deciso la scorsa settimana che in questo momento sembrava giusto."

"Tuttavia, devo dire che questa versione è leggermente agrodolce", ha scritto. “All'epoca, questa canzone aveva lo scopo di ispirare gli altri a combattere per l'amore e ad incontrarsi nonostante le loro differenze. Oggi non solo rappresenta questo, ma anche la speranza"

La canzone uscirà il 13 aprile 2020.