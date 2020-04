BTS, 8 concerti in streaming su YouTube dal 17 aprile 2020

Di Alberto Graziola sabato 11 aprile 2020

Con l'emergenza Coronavirus che sta congelando e fermando il mondo intero, anche i concerti sono stati annullati e rimandati, nella migliore delle ipotesi, in autunno. A questa nuova gestione dei live si sono dovuti attenere anche i BTS, pronti a iniziare il loro tour ma impossibilitati a metterlo in scena. E così, nell'attesa che si torni tutti quanti alla vita di prima, ecco una iniziativa in partenza dal 17 aprile 2020.

La band sudcoreana ha confermato che la serie BANG BANG CON sarà disponibile per lo streaming per i fan di tutto il mondo, attualmente bloccati a casa a causa della pandemia di Covid-19. Lo speciale online in otto parti presenterà una serie di concerti passati, con tutti i concerti resi disponibili dal canale YouTube BANGTANTV.

L'evento prenderà il via con "BTS LIVE: The Most Beautiful Moment in Life On Stage" del 2015 il 17 aprile prossimo.

Nel frattempo, BTS ha recentemente lanciato una serie web settimanale nel tentativo di convincere i fan a imparare il coreano.

L'etichetta discografica delle star di K-Pop, Big Hit Entertainment, ha annunciato che sarebbero state disponibili 30 sessioni linguistiche sull'app Weverse, a partire dallo scorso 24 marzo.