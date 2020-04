Babyface è guarito dal Coronavirus

Di Alberto Graziola sabato 11 aprile 2020

Babyface e la sua famiglia sono guariti dal Coronavirus

Approfittando del suo 62esimo compleanno (in data venerdì 10 aprile 2020), Babyface ha preso parola, virtualmente, via social, per ringraziare i fan degli auguri e per raccontare la sua esperienza in prima persona con il Cvoid-19.

"Mi sento così felice di poter festeggiare un altro compleanno. Sono risultato positivo al virus Covid19, così come la mia famiglia. È incredibilmente spaventoso averlo attraversato, amici miei"

"ora sono risultati negativi e stanno tornando alla loro piena salute" ha poi aggiunto, riferendosi alle condizioni di salute dei membri della sua famiglia.

E per celebrare il suo compleanno e la salute che migliora, Babyface ha scritto che "vorrebbe accettare ufficialmente l'invito del leggendario Swizz Beatz e Timbaland di partecipare con il mio fratellino, Teddy Riley, a quella che vorrei chiamare una celebrazione della magia nera Eccellenza."

Il live streaming di Teddy vs Babyface sarà in diretta su Instagram del cantante il 18 aprile alle 21:00 (ora americana), e promette una "notte di groove e amore".

