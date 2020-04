Twenty One Pilots, Level of Concern è il nuovo singolo (Testo, Traduzione e Video)

Di Fabio Morasca sabato 11 aprile 2020

Il testo e il video del nuovo singolo dei Twenty One Pilots.

Dal 9 aprile 2020, è disponibile un singolo inedito dei Twenty One Pilots intitolato Level of Concern e scritto durante il periodo della quarantena, dovuta alla pandemia di COVID-19 nel mondo, attualmente in corso.

Il brano, oltre ad essere disponibile su tutte le piattaforme streaming, è accompagnato anche da un video ufficiale diretto dalla Reel Bear Media. I Twenty One Pilots doneranno una parte dei proventi del singolo a Crew Nation, un fondo che sta assistendo persone che lavorano ai concerti e ai tour che stanno vivendo, anche loro, un periodo di difficoltà economica.

Il frontman dei Twenty One Pilots, Tyler Joseph, ha parlato così del nuovo singolo: "Scrivo sempre ma questo brano sento che deve uscire ora. Penso che sia un brano semplice ma che riesce a dare molta speranza".

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Level of Concern; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Twenty One Pilots - Level of Concern: il testo

Need you, tell me

Need you, tell me.

Panic on the brain, world has gone insane

Things are starting to get heavy,

I can't help but think I haven't felt this way

Since I asked you to go steady.

Wonderin' would you be my little quarantine

Or is this the way it ends.

'Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright

Tell me we're okay.

Panic on the brain, Michael's gone insane

Julie starts to make me nervous

I don't really care what they would say

I'm asking you to stay

In my bunker underneath the surface.

Wonderin' would you be

My little quarantine

Or is this the way it ends.

'Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright

Tell me we're okay, yeah.

Tell me we're alright, tell me we're okay, yeah

Tell me we're alright, tell me we're okay

Bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright

Tell me we're okay, yeah.

'Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

You could bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright

Tell me we're okay

I need you to tell me we're alright, tell me we're okay

Need you to tell me we're alright, tell me we're okay

I need you to tell me we're alright, tell me we're okay

Need you to tell me we're alright, tell me we're okay

Need you now

I need you now.

'Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright

Tell me we're okay, yeah.

Tell me we're alright, tell me we're okay, yeah

Tell me we're alright, tell me we're okay

You could bring down my level of concern

Just need you to tell me we're alright

Tell me we're okay, yeah.

In a world where you could just lie to me

And I'd be okay, we'll be okay

We're gonna be okay

Tell me we're okay, I need you

Need you, tell me

Need you, tell me.

Twenty One Pilots - Level of Concern: la traduzione

Ho bisogno che me lo dica.

Ho bisogno che me lo dica.

Panico nel cervello, il mondo è impazzito

Le cose stanno iniziando a diventare pesanti,

Non posso fare a meno di pensare di non essermi sentito così

Da quando ti ho chiesto di fare un passo avanti.

Chiedendomi se saresti la mia piccola quarantena

O è così che finisce.

Perché ti ho detto il mio livello di preoccupazione

Ma sei passata come non hai mai sentito

E potresti abbattere il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che stiamo bene.

Panico nel cervello, Michael è impazzito

Julie inizia a rendermi nervoso

Non mi interessa davvero cosa direbbero

Ti sto chiedendo di restare

Nel mio bunker sotto la superficie.

Chiedendomi se saresti la mia piccola quarantena

O è così che finisce.

Perché ti ho detto il mio livello di preoccupazione

Ma sei passata come non hai mai sentito

E potresti abbattere il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che stiamo bene, sì.

Dimmi che stiamo bene, dimmi che stiamo bene, sì

Dimmi che stiamo bene, dimmi che stiamo bene

Abbassa il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che stiamo bene, sì

Perché ti ho detto il mio livello di preoccupazione

Ma sei passata come non hai mai sentito

Potresti abbassare il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che stiamo bene

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, dimmi che stiamo bene

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, dimmi che stiamo bene

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, dimmi che stiamo bene

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, dimmi che stiamo bene

Ho bisogno di te ora

ho bisogno di te ora.

Perché ti ho detto il mio livello di preoccupazione

Ma sei passata come non hai mai sentito

E potresti abbattere il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che stiamo bene, sì.

Dimmi che stiamo bene, dimmi che stiamo bene, sì

Dimmi che stiamo bene, dimmi che stiamo bene

Potresti abbassare il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che stiamo bene, sì.

In un mondo in cui potresti mentirmi

E starei bene, staremo bene

Staremo bene

Dimmi che stiamo bene, ho bisogno di te

Ho bisogno di te, dimmelo

Ho bisogno di te, dimmelo.