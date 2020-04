Forever, Charli XCX: lyrics e traduzione del nuovo singolo

Di Alberto Graziola venerdì 10 aprile 2020

Charli XCX, Forever: lyrics, traduzione e testo della canzone

E' uscito "Forever", primo estratto dal nuovo album di Charli XCX - How I’m Feeling Now- in uscita il 15 maggio 20220.

“Adoro il suicidio. Tu ed io abbiamo guidato per miglia" canta Charli nel brano. Ma riconosce la permanenza dei suoi sentimenti sul dolce coro. "Ti amerò sempre. Ti amerò per sempre. Anche quando non stiamo insieme ", dice. "So che in futuro non ci vedremo. Freddo come dicembre, ma ti amerò per sempre".

Queste le parole della cantante nell'annunciare la pubblicazione del suo disco:

"Ciao ragazzi, spero che stiate facendo il possibile per rimanere positivi in questo periodo di totale incertezza. Per me, rimanere positivi va di pari passo con l’essere creativi, ed è per questo che ho deciso di usare questo periodo di isolamento per creare un nuovo album da zero.La natura di questo album è molto indicativa dei tempi che stiamo vivendo in questo periodo perché potrò usare solo gli strumenti che ho al momento a disposizione per creare tutta la musica, tutti gli artwork e tutti i video... tutto - in questo senso, sarò molto fai-da-te. Contatterò online anche le persone con cui collaborerò e terrò l'intero processo molto aperto, in modo tale che chiunque possa farne parte. Pubblicherò demo, brani a cappella, mie conversazioni con tutti i collaboratori, mi filmerò in studio, terrò conferenze su Zoom per chiedere ai fan, o a chiunque guardi, opinioni o idee. Ho intenzione di aprire un nuovo indirizzo e-mail in modo che i fan e chiunque voglia possa inviarmi battute o suggerimenti... il tutto sarà all’insegna della collaborazione affinché chiunque voglia esplorare la propria creatività possa farlo insieme alla mia. L'album uscirà il 15 maggio, che è un po' presto… ci sono un paio di buone idee ma sostanzialmente sto iniziando da zero quindi spero di rispettare la scadenza! L'album si intitola ‘how i’m feeling now’, un titolo funzionale ma mi piace. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare e non vedo l'ora di condividere l'intero processo con voi. Questo è tutto, ciao!"

Potete ascoltare Forever in apertura post. A seguire, invece, testo e traduzione del brano.

Charli XCX, Forever, Lyrics

[Verse 1]

Love suicide

You and I drove for miles

Knew I'd be here, be here, be here with you

Knew I'd be here, be here, be here with you

We took a dive in the blue, scared to lose

All my feelings, feelings, feelings for you

Knew I'd be here, be here, be here with you

[Pre-Chorus1]

Yeah, now we gotta let this go

Drove the car off the road

I gotta give you time to grow

You're not a ghost, you're in my head

I didn't wanna leave you low

Drove the car off the road

I hope you get some time to grow

You're not a ghost, you're in my head (In my head...)

[Chorus2]

I will always love you (Love you)

I'll love you forever

Even when we're not together

I will always love you (Love you)

I'll love you forever

Said, "I'll love you forever"

I know in the future (Future)

We won't see each other (We won't see each other)

Cold just like December

But I will always love you (Love you)

I'll love you forever

Yeah, I'll love you forever

[Post-Chorus3]

In my head, in my head

[Verse 2]

You take your time, I'll take mine, we'll be fine

Knew I'd be here, be here, be here with you

When the roof caved in and the water fell through

Hope when we're old, we'll be friends, reminisce

Hope we'll be there, be there, be there, us two

All the memories, all the photos we took

[Pre-Chorus1]

Yeah, now we gotta let this go

Drove the car off the road

I gotta give you time to grow

You're not a ghost, you're in my head

I didn't wanna leave you low

Drove the car off the road

I hope you get some time to grow

You're not a ghost, you're in my head

[Chorus2]

I will always love you (Love you)

I'll love you forever

Even when we're not together

I will always love you (Love you)

I'll love you forever

Said, "I'll love you forever"

I know in the future (Future)

We won't see each other (We won't see each other)

Cold just like December

But I will always love you (Love you)

I'll love you forever

Yeah, I'll love you forever

I will always love you (Love you)

I'll love you forever (Ever)

Even when we're not together

I will always love you (Love you)

I'll love you forever

Said, "I'll love you forever" (I know-I know)

I know in the future (Love you)

We won't see each other

Cold just like December

But I will always love you (Love you)

I'll love you forever

Yeah, I'll love you forever

[Break6]

I know-I know (Love you)

Oh, I love, oh-oh-oh-oh

I know, love you

I'll love you forever

I know-I know (Love you)

Oh, I love, oh-oh-oh-oh

I know, love you

(I know-I know)

Future, we won't see each other

I know-I know (Love you)

Love you

I know-I know (Love you)

Love you

I know-I know (Love you)

Love you

[Outro7]

Front of my mind, in the front of my mind

You stay right in front, in the front of my mind

Front of my mind, in the front of my mind

You stay right in front, in the front of my mind

Front of my mind, never leave you behind

We say promises and we give up the lies

Front of my mind, in the front of my mind

You stay right in front of my mind

Charli XCX, Forever, Traduzione

Adoro il suicidio

Tu ed io abbiamo guidato per miglia

Sapevo che sarei stata qui, qui, qui con te

Sapevo che sarei stata qui, qui, qui con te

Abbiamo fatto un tuffo nel blu, spaventati da perdere

Tutti i miei sentimenti, sentimenti, sentimenti per te

Sapevo che sarei stata qui, qui, qui con te

Sì, ora dobbiamo lasciarlo andare

Ha guidato l'auto fuori strada

Devo darti il ​​tempo di crescere

Non sei un fantasma, sei nella mia testa

Non volevo lasciarti andare

Ha guidato l'auto fuori strada

Spero che tu abbia del tempo per crescere

Non sei un fantasma, sei nella mia testa (Nella mia testa ...)

[Coro8]

Ti amerò per sempre (ti amo)

ti amerò per sempre

Anche quando non stiamo insieme

Ti amerò per sempre (ti amo)

ti amerò per sempre

Disse: "Ti amerò per sempre"

Lo so in futuro (futuro)

Non ci vedremo (non ci vedremo)

Freddo proprio come dicembre

Ma ti amerò per sempre (ti amo)

ti amerò per sempre

Sì, ti amerò per sempre

Nella mia testa, nella mia testa

[Verso 2]

Prenditi il ​​tuo tempo, io prenderò il mio, staremo bene

Sapevo che sarei stata qui, qui, qui con te

Quando il tetto ha ceduto e l'acqua è caduta attraverso

Spero che quando saremo vecchi, saremo amici, ricordi

Spero che saremo lì, lì, che saremo lì, noi due

Tutti i ricordi, tutte le foto che abbiamo scattato

[Pre-Chorus1]

Sì, ora dobbiamo lasciarlo andare

Ha guidato l'auto fuori strada

Devo darti il ​​tempo di crescere

Non sei un fantasma, sei nella mia testa

Non volevo lasciarti cadere

Hai guidato l'auto fuori strada

Spero che tu abbia del tempo per crescere

Non sei un fantasma, sei nella mia testa

[Coro8]

Ti amerò per sempre (ti amo)

ti amerò per sempre

Anche quando non stiamo insieme

Ti amerò per sempre (ti amo)

ti amerò per sempre

Disse: "Ti amerò per sempre"

Lo so in futuro (futuro)

Non ci vedremo (non ci vedremo)

Freddo proprio come dicembre

Ma ti amerò per sempre (ti amo)

ti amerò per sempre

Sì, ti amerò per sempre

Ti amerò per sempre (ti amo)

Ti amerò per sempre (mai)

Anche quando non stiamo insieme

Ti amerò per sempre (ti amo)

ti amerò per sempre

Disse: "Ti amerò per sempre" (lo so, lo so)

Lo so in futuro (ti amo)

Non ci vedremo

Freddo proprio come dicembre

Ma ti amerò per sempre (ti amo)

ti amerò per sempre

Sì, ti amerò per sempre

Lo so, lo so (ti amo)

Oh, adoro, oh-oh-oh-oh

Lo so, ti amo

ti amerò per sempre

Lo so, lo so (ti amo)

Oh, adoro, oh-oh-oh-oh

Lo so, ti amo

(Lo so, lo so)

Futuro, non ci vedremo

Lo so, lo so (ti amo)

Ti amo

Lo so, lo so (ti amo)

Ti amo

Lo so, lo so (ti amo)

Ti amo

[Outro7]

Davanti alla mia mente, davanti alla mia mente

Stai proprio di fronte, davanti alla mia mente

Davanti alla mia mente, davanti alla mia mente

Stai proprio di fronte, davanti alla mia mente

Davanti alla mia mente, non lasciarti mai indietro

Diciamo promesse e rinunciamo alle bugie

Davanti alla mia mente, davanti alla mia mente

Stai proprio davanti alla mia mente