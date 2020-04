Ketama126, Nonmifregaunca è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 10 aprile 2020

Il testo e il video del singolo inedito di Ketama126.

Nonmifregaunca è il titolo del singolo inedito di Ketama126, disponibile da oggi, venerdì 10 aprile 2020, negli store digitali e sulle piattaforme streaming.

Il singolo non è contenuto in Kety, il quarto album di inediti del rapper romano, pubblicato lo scorso ottobre, che ha debuttato direttamente al quarto posto della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Ketama126 ha svelato la genesi e il significato del suo nuovo singolo con le seguenti dichiarazioni: "Il pezzo è nato come sempre dalla melodia scaturita dal beat che, dopo un po’ di ascolti, mi ha tirato fuori il testo in automatico, di getto. È una canzone nata per far ballare, fregandosene di tutte le cose negative che ci assillano, come un inno punk alla libertà".

Di seguito, trovate il testo di Nonmifregaunca; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Ketama126 - Nonmifregaunca: il testo

Senti questo sparla, dice che l'ha data

Ma non mi frega un caz*o

Ho comprato una giacca, l'ho subito brascata

Ma non mi frega un caz*o,

Non ci credi guarda adesso siamo qui

Ora il buttafuori butta fuori un vip

A volte è un bel sogno, a volte è un bad trip

Sembra quasi un film, ma non è un film

L'ho messo dentro una bi', no condom

Non devi parlare così, rispetto

A 18 anni ho crashato l'auto di papà

Ma mi hanno tolto la patente, non la libertà.

Non mi frega un ca'

Non mi frega un caz*o, no

Non mi frega un ca'

Non mi frega un caz*o, no

Non mi frega un ca'

Non mi frega un caz*o, no

Non mi frega un ca'

Non mi frega un caz*o, no.

C'è la marea che sale e la temperatura scende

E a noi non ce ne frega proprio niente

Ora ho due collane, guarda il collo come splende

Se guardi in cielo non c'è niente, sono qua le stelle

Voglio morire stanotte, stanotte

Voglio morire stanotte con te.

Non mi frega un ca'

Non mi frega un caz*o, no

Non mi frega un ca'

Non mi frega un caz*o, no

Non mi frega un ca'

Non mi frega un caz*o, no

Non mi frega un ca'

Non mi frega un caz*o, no.

Non mi frega un ca'.