Annalisa, House Party è il nuovo singolo

Di Fabio Morasca venerdì 10 aprile 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Annalisa.

A partire dal prossimo 15 aprile, sarà disponibile un singolo inedito di Annalisa intitolato House Party. A partire dal prossimo 17 aprile, invece, la canzone entrerà in rotazione radiofonica.

House Party, canzone che si sposa perfettamente con i tempi che stiamo vivendo, in realtà, è stata scritta prima dell'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, come svelato da Annalisa: "E' una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione. 'E nel cortile di casa i colori di Rio De Janeiro, e sono sempre stati lì, ma io non li vedevo. Ora li vedo benissimo'".

A causa dei recenti fatti, Annalisa deciso di posticipare l’uscita del nuovo album, prevista per questa primavera. Con la speranza che tutto sia ritornato alla normalità, la cantautrice presenterà il nuovo album ai fan il prossimo 18 settembre.

Anche la festa-concerto Il Party sulla Luna, inizialmente previsto per il 4 maggio al Fabrique di Milano, è stato posticipata al 22 ottobre 2020. I biglietti già acquistati in prevendita sono validi per la nuova data ma è possibile anche rivenderli, utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Annalisa - House Party: il testo

(testo in arrivo)