Green Day, Billie Joe Armstrong ha scritto sei canzoni durante la quarantena

Di Alberto Graziola lunedì 13 aprile 2020

Green Day, Billie Joe Armstrong si sente molto creativo durante la sua quarantena...

Sono giornate produttive per Billie Joe Armstrong, leader dei Green Day. In auto isolamento per l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, il cantante ha annunciato di aver già scritto sei canzoni inedite per il gruppo e di aver intenzione di continuare a collaborare con Butch Walker, produttore del loro ultimo lavoro, "Father Of All ..."

"Avevo tutte queste melodie in testa, quindi ho scritto, tipo, sei canzoni da quando tutto questo è iniziato. Non so quando potrò stare insieme a Mike Dirnt e Tré Cool, ma ho detto loro di assicurarsi di restare in quarantena per ora. Spero lungo la strada che possiamo tornare in studio con il produttore di "Father Of All ..." Butch Walker"

Il cantante ha anche ammesso di sentirsi "piuttosto perso" dato che gli mancano i suoi figli Joey, 25 anni, e Jakob, 21 anni, anche loro musicisti, in tournée in Europa. Si sono dovuti isolare lontano dalla loro madre Adrienne e dal loro papà per precauzione.