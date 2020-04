Dua Lipa, Future Nostalgia: ecco in che posizione ha debuttato l'album negli Usa

Di Alberto Graziola martedì 7 aprile 2020

Quando ha venduto Future Nostalgia di Dua Lipa nella prima settimana, in Usa?

Dua Lipa ha rilasciato "Future Nostalgia" una settimana prima della data prevista inizialmente a causa del leak del disco, già disponibile da giorni, online. A quel punto, in accordo con la casa discografia, ecco arrivare la decisione di anticipare la pubblicazione dell'album per tamponare ascolti in streaming e download illegali.

Adesso, ecco arrivare l'ufficialità dell'esordio di Future Nostalgia: in America, nella Billboard 200, il disco si è posizionato al quarto posto con 66.000 unità album equivalenti. Di tale somma, 44.000 sono in unità SEA, 18.000 in vendite di album e 3.000 in unità TEA.

Future Nostalgia, pubblicato attraverso la Warner Records, batte facilmente il debutto della cantautrice pop, avvenuto al n. 27 della classifica del 17 febbraio 2018.

Il nuovo album è stato condotto dal singolo "Don't Start Now" che ha registrato una sesta settimana al numero 1 su Pop Songs (in data 4 aprile), poi da "Psysical".

Future Nostalgia è l'album pop di maggior successo della Warner Records da quando l'album Dancing Queen di Cher ha debuttato e ha raggiunto il n. 3 il 13 ottobre 2018.