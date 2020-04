Harry Potter e i Doni della Morte parte 2: colonna sonora, musiche e canzoni del film

Di Alberto Graziola martedì 7 aprile 2020

Andrà in onda questa sera, in prima serata, su Italia 1, l'ultima pellicola della trasposizione cinematografica di Harry Potter, intitolata "Harry Potter e i Doni della Morte parte 2". A seguire la trama del film, come riportata dai cugini di Cineblog:

Prosegue il viaggio di Harry Potter e i suoi amici Ron ed Hermione alla ricerca degli Horcrux, oggetti che fungono da involucri magici per alcuni frammenti dell'anima umana di Lord Voldemort, il cui rinvenimento potrebbe fare la differenza tra vittoria e sconfitta nello scontro finale con il malvagio mago e i suoi Mangiamorte, epilogo che si fa sempre più vicino e ineluttabile.

Le musiche del film sono del compositore francese Alexandre Desplat che è stato anche autore della Parte 1 e delle colonne sonore di La bussola d'oro, Il curioso caso di Benjamin Button, New Moon, Il discorso del re e Argo.

A seguire potete ascoltare la colona sonora:

1. “Lily's Theme” - 02:28

2. “The Tunnel” - 01:09

3. “Underworld” - 05:24

4. “Gringotts” - 02:24

5. “Dragon Flight” - 01:43

6. “Neville” - 01:40

7. “A New Headmaster” - 03:25

8. “Panic inside Hogwarts” - 01:53

9. “Statues” - 02:22

10. “The Grey Lady” - 05:51

11. “In the Chamber of Secrets” - 01:37

12. “Battlefield” - 02:13

13. “The Diadem” - 03:08

14. “Broomsticks and Fire” - 01:24

15. “Courtyard Apocalypse” - 02:00

16. “Snape’s Demise” - 02:51

17. “Severus and Lily” - 06:08

18. “Harry’s Sacrifice” - 01:57

19. “The Resurrection Stone” - 04:32

20. “Harry Surrenders” - 01:30

21. “Procession” - 02:07

22. “Neville the Hero” - 02:17

23. “Showdown” - 03:37

24. “Voldemort’s End” - 02:44

25. “A New Beginning" - 01:39