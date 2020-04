Pasqua 2020, Andrea Bocelli concerto al Duomo di Milano in diretta streaming: Music for Hope

In occasione della Pasqua, che verrà celebrata domenica 12 aprile 2020, Andrea Bocelli si esibirà, in concerto, al Duomo di Milano. E' stato il sindaco della città, Beppe Sala, a contattare il tenore:

Alcuni giorni fa l'ho chiamato e lui ha detto 'presente' e dire presente vuol dire che sarà qui a Milano alle 19 di Pasqua in un Duomo vuoto. Proporrà alcune pagine di musica sacra, il Duomo sarà vuoto ma in streaming regaleremo la sua voce a tutto il mondo

Duomo comprensibilmente vuoto (a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus) ma riempito dalla voce di Bocelli che ha dichiarato:

Credo nella forza di pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana, simbolo universale di una rinascita di cui tutti, credenti e non, abbiamo bisogno ora. Grazie alla musica, che coinvolgerà in streaming milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante del Mondo ferito, meravigliosa fucina internazionale che è orgoglio d'Italia. La generosa, propositiva, coraggiosa Milano e l'Italia tutta saranno nuovamente e prestissimo - ne sono certo - un modello vincente, motore d'un Rinascimento cui tutti auspichiamo. Sarà una gioia testimoniarlo, in Duomo, nella festività che evoca il mistero della nascita e della rinascita