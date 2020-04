Coronavirus, Lady Gaga concerto evento il 18 aprile 2020: ecco tutti i cantanti che si esibiranno al One World together at home

Di Alberto Graziola martedì 7 aprile 2020

One World together at home, il concerto evento voluto da Lady Gaga contro il Coronavirus

Lady Gaga, durante una chiamata dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha annunciato un concerto "virtuale" per raccogliere fondi e combattere l'emergenza sanitaria del Coronavirus. L'evento -One World together at home- si terrà il 18 aprile e il ricavato sarà destinato al finanziamento di dispositivi di protezione per gli operatori sanitari.

Siamo tutti molto grati a tutti gli operatori sanitari in tutto il paese e nel mondo che sono in prima linea durante il COVID-19

A presentare lo speciale, ci saranno anche Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

Molti i cantanti che hanno aderito a questa iniziativa e che si esibiranno: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.

Lo speciale sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20:00 ET su ABC, NBC, ViacomCBS Networks e iHeartMedia, nonché su reti e piattaforme Bell Media in Canada.

A livello internazionale, BBC One eseguirà il programma il 19 aprile, con emittenti internazionali che includono beIN Media Group, MultiChoice Group e RTE.

La trasmissione virtuale sarà una trasmissione digitale e verrà trasmessa anche su Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube.