Marianne Faithfull ricoverata per Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti

Di Alberto Graziola lunedì 6 aprile 2020

Marianne Faithfull come sta? La cantante ricoverata per Coronavirus

La cantautrice inglese Marianne Faithfull è stata ricoverata in ospedale per il coronavirus.

Il manager dell'artista, Francois Ravard, ha dichiarato all'Associated Press che la cantante 73enne è attualmente stabile e in ripresa.

"Tutti le auguriamo ogni bene e una pronta e piena guarigione"

Faithfull è stata precedentemente curata per un cancro al seno e per epatite C. Ha parlato di entrambe le sue battaglie di salite in un libro di memorie del 2007. È indicata nella lista dei 100 migliori donne nel rock'n'roll per VH1. È forse meglio conosciuta per la sua interpretazione della canzone "As Tears Go By", scritta dai membri dei Rolling Stones.

Un post dell'amico di lunga data Penny Arcade ha fornito ulteriori dettagli, sottolineando che la Faithfull riceve assistenza medica da martedì.