Schiava di Roma, Tauro Boys: il nuovo singolo dal 7 aprile 2020, un inno all'Italia che non si scoraggia

Di Alberto Graziola lunedì 6 aprile 2020

Tauro Boys, Schiava di Roma: testo, di cosa parla la canzone

Da domani, martedì 7 Aprile sarà disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali, “Schiava di Roma”, il nuovo singolo dei Tauro Boys, gruppo romano appartenente alla nuova generazione rap in grado di interpretare perfettamente i sentimenti della società contemporanea mixando in un tutt’uno davvero inedito elementi rap, trap, indie, di elettronica e sorprendenti melodie vocali.

Dopo l’ottimo riscontro del loro ultimo album “Alpha Centauri” e sulla scia dei numerosi sold out registrati nelle principali città italiane con il loro “Alpha Centauri tour, “Schiava di Roma” è il brano che segna il ritorno in musica dei Tauro Boys, trio romano contraddistinto da uno stile unico e inimitabile, idolo di moltissimi giovani amanti del rap made in Italy.

Il brano, scritto dagli stessi Tauro Boys e prodotto da Machweo, è una canzone che ben riflette l’esperienza dell’Italia ai giorni nostri, con particolare riferimento alla situazione di crisi degli ultimi anni. Un inno nei confronti dell’Italia Madrepatria, che logorata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus non si scoraggia, stringendosi nuovamente in un grande abbraccio, un invito a lottare insieme per far fronte a questo periodo incredibilmente buio.