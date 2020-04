Back to Me, Lindsay Lohan: lyrics e traduzione del nuovo singolo

Lindsay Lohan oggi, Back to me è il nuovo singolo: traduzione e lyrics

Lindsay Lohan è tornata con "Back to me".

La cantante e attrice ha rivelato per la prima volta uno snippet della sua nuova canzone nel luglio 2019 con l'hashtag “#comingbacktome”. Ha pubblicato un'anteprima più lunga di una versione demo della canzone su Instagram un paio di mesi dopo prima di cancellarla rapidamente e ha continuato a stuzzicare con il suo comeback.

Il 30 marzo 2020, ha poi condiviso un video teaser di 30 secondi sui social media descrivendolo con un "I'm back!" e un link pre-salvataggio per un nuovo singolo tramite il suo sito ufficiale. Il giorno seguente, ha annunciato che avrebbe rilasciato "Back To Me" il 3 aprile, con un video lirico in anteprima su YouTube.

La canzone parla di riscoprire e accettare se stessi, spegnere il rumore, andare avanti e lasciare andare il passato. Vivere il momento, l'oggi.

Lindsay Lohan, Back to me, Lyrics

[Verse 1]

I used to blame me when shit got crazy (Hey)

I can't think too much 'bout what they say (Yeah)

And now these Sundays got me feeling like Mondays (Hey)

I know I drink too much, but it's okay

[Pre-Chorus1]

My life is full of ripped up pages

I've been weak, contagious

But I'm coming back, I'm coming back to me

Oh, but I know that everything changes

Hard things turn to basics

Now I'm coming back, I'm coming back to me

To me, yeah

To me, yeah, to me, yeah, to me, yeah

[Chorus2]

(Hey) Now I'm coming back to me

(Hey) Now I'm coming back to me

(Hey) Now I'm coming back to me

(Hey) Now I'm coming back to me

(Hey) Now I'm coming back to me

(Hey) Now I'm coming back to me

[Verse 2]

When life gets harder

And the mind gets darker (Hey)

Remind myself, never too late (Yeah)

'Cause I know that I got in too deep

And I know that I wanted to leave (Hey)

So easily, we just walk away

[Pre-Chorus1]

My life is full of ripped up pages

I've been weak, contagious

But I'm coming back, I'm coming back to me

Oh, but I know that everything changes

Hard things turn to basics

Now I'm coming back, I'm coming back to me

To me, yeah

To me, yeah, to me, yeah, to me, yeah

[Chorus2]

(Hey) Now I'm coming back to me

(Hey) Now I'm coming back to me

(Hey) Now I'm coming back to me

(Hey) Now I'm coming back to me

(Hey) Now I'm coming back to me

(Hey) Now I'm coming back to me

[Bridge5]

I'ma do it right and let it go

Everything I can't control

Shoulda done it long ago

Crawling back to

I'ma do it right and let it go

Everything I can't control

Shoulda done it long ago

[Chorus2]

To me, yeah (Hey)

To me, yeah (Hey)

To me, yeah (Hey)

To me, yeah

To me

(Hey) Now I'm coming back to me

To me

(Hey) Now I'm coming back to me

To me

(Hey) Now I'm coming back

Yeah, I'm coming back

Yeah, I'm coming back to me

To me

(Hey) Now I'm coming back to me

To me

(Hey) Now I'm coming back to me

To me

(Hey) Now I'm coming back

Yeah, I'm coming back

Yeah, I'm coming back to me

Mi incolpavo quando il casino impazziva (Hey)

Non riesco a pensare troppo a quello che dicono (Sì)

E ora queste domeniche mi fanno sentire come un lunedì (Ehi)

So di bere troppo, ma va bene

La mia vita è piena di pagine strappate

Sono stata debole, contagiosa

Ma torno, ritorno da me

Oh, ma so che tutto cambia

Le cose difficili si rivolgono alle basi

Ora torno, torno da me

da me sì

da me, sì, a me, sì, da me, sì

(Ehi) Ora torno da me

(Ehi) Ora torno da me

(Ehi) Ora torno da me

(Ehi) Ora torno da me

(Ehi) Ora torno da me

(Ehi) Ora torno da me

Quando la vita diventa più dura

E la mente diventa più oscura (Ehi)

Ricordami, mai troppo tardi (Sì)

Perché so di essere entrato troppo in profondità

E so che volevo andarmene (Hey)

Così facilmente, andiamo via

La mia vita è piena di pagine strappate

Sono stata debole, contagiosa

Ma torno, ritorno da me

Oh, ma so che tutto cambia

Le cose difficili si rivolgono alle basi

Ora torno, torno da me

da me sì

da me, sì, a me, sì, da me, sì

(Ehi) Ora torno da me

(Ehi) Ora torno da me

(Ehi) Ora torno da me

(Ehi) Ora torno da me

(Ehi) Ora torno da me

(Ehi) Ora torno da me

Lo farò bene e lo lascerò andare

Tutto ciò che non posso controllare

Avrei dovuto farlo molto tempo fa

Tornando a

Lo farò bene e lo lascerò andare

Tutto ciò che non posso controllare

Avrei dovuto farlo molto tempo fa

Per me sì (Hey)

Per me sì (Hey)

Per me sì

Per me

(Ehi) Ora torno da me

Per me

(Ehi) Ora torno da me

Per me

(Ehi) Ora sto tornando

Sì, torno

Sì, torno da me

Per me

(Ehi) Ora torno da me

Per me

(Ehi) Ora torno da me

Per me

(Ehi) Ora sto tornando

Sì, torno

Sì, torno da me