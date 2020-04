La casa di carta 4, dopo 'Bella ciao' altre due canzoni italiane: 'Ti amo' e 'Centro di gravità permanente'

Di Alberto Graziola venerdì 3 aprile 2020

'Ti amo' e 'Centro di gravità permanente' ne La casa di carta 4

Debutta su Netflix oggi, venerdì 3 aprile, in 190 paesi, la quarta parte de La casa di carta, la serie non in lingua inglese più vista su Netflix.

Nella nuova parte, composta da 8 nuovi episodi, tornerà protagonista anche la musica italiana. Dopo l’iconica “Bella Ciao”, i protagonisti canteranno anche “Ti amo” di Umberto Tozzi e “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato.

Ritorna la banda di ladri più famosa al mondo con Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez) danno vita al corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza. Nel cast anche Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía).

La casa di carta, Parte 4, Trama

La Casa di Carta Parte 4 inizia nel caos: il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo.