Amici 2020 serale, finale 3 aprile: chi vincerà tra Gaia, Giulia, Nicolai e Javier?

Di Alberto Graziola venerdì 3 aprile 2020

Oggi si conclude la diciannovesima edizione di “Amici”. Sono quattro i finalisti di una gara che si prevede accesissima e avvincente dove a farla da padrone sarà il talento: le due cantautrici Gaia e Giulia e i due ballerini classici Nicolai e Javier. Uno solo di loro vincerà: in palio per il vincitore assoluto del talent un premio del valore di 150 mila Euro.

A decretarlo e’ Il pubblico sovrano che da casa può votare il proprio preferito attraverso sms al numero 4770001 con il codice e il nome dell’allievo. I proventi a favore di “Amici” ottenuti grazie al televoto saranno interamente devoluti a favore della protezione civile italiana. Durante lo show verranno consegnati anche il premio di categoria del valore di 50 mila Euro e il premio TIM della critica del valore di 50 mila Euro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19. Le testate che votano sono: Ansa, Adnkronos e La Presse, agenzie di stampa; Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Il Tempo, Libero Quotidiano, Il Mattino, Il Secolo XIX, QN, Leggo e Metro, quotidiani; mentre per il web TvZap.it, Tgcom24.it, IlFattoQuotidiano.it, Fanpage.it, DavideMaggio.it, VanityFair.it, TvZoom.it, Rockol.it, RollingStone.it, Tiscali.it, Billboard.it e AllMusicItalia.it. In studio confermata la presenza di Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi (la giuria), di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito (la Var) e di Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (i professori).

“Amici” è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello ed Emanuela Sempio. Produttore esecutivo Fascino Pg.t. Claudia Ciaramella. Direttore artistico Giuliano Peparini. Firma la regia Andrea Vicario.

Amici 2020, i finalisti

Gaia, 22 anni, cantautrice italo brasiliana, bilingue. Nata a Viadana (Mantova), vive a Milano. Ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola. È autodidatta. Nel 2016 ha partecipato al talent “X Factor” nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto.

Giulia, 20 anni, cantautrice. Vive a Scafati (Salerno) con la famiglia. La passione per la musica è nata mentre era in vacanza in un villaggio turistico e una persona ha suggerito ai suoi genitori di farle fare lezioni di canto. Ha studiato canto per circa 6 anni. Da poco tempo ha cominciato a scrivere le sue canzoni.

Nicolai: 24 anni, ballerino classico. Nato in Ucraina, cresce in Argentina dove la famiglia si trasferisce in cerca di fortuna quando lui è piccolissimo. Piccolo calciatore di talento, inizia a ballare per caso a 11 anni per caso, perché una vicina di casa danzatrice riconosce in lui una predisposizione fisica per il balletto. Nicolai, senza aver mai preso una lezione di danza, supera le selezioni per la prestigiosa Scuola del Teatro Colon a Buenos Aires. Dopo il diploma entra nel corpo di ballo del Teatro Colon ma lascia l’Argentina per esibirsi su palcoscenici importanti di grandi teatri diventando ballerino del National Ballet of Ukraine ed ha lavorato con il San Francisco Ballet. Pur essendo una promessa nella danza, per sua stessa ammissione Nicolai dice di non aver dato abbastanza valore e rispetto al suo talento negli ultimi anni e afferma che l’esperienza ad “Amici” gli ha fatto ritrovare la concentrazione e l’amore per lo studio quotidiano e la disciplina nella danza.

Javier, 22 anni, ballerino classico. Nato all’Avana, inizia a studiare a 10 anni nella Scuola Nazionale del

Balletto di Cuba per scelta della madre, appassionata di danza. Dopo il diploma alla Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, oltre alla danza classica ha approfondito lo studio della danza contemporanea con il grande ballerino Carlos Acosta. Prima di entrare ad “Amici” é stato per un breve periodo a Stoccolma per il balletto del Royal Swedish Ballet.