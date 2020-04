Amici 19, anticipazioni oggi puntata 2 aprile 2020 (video)

Di Ivan Buratti giovedì 2 aprile 2020

Amici 19: anticipazioni, diretta, puntata oggi, 2 aprile 2020

Amici 19 è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Su Real Time, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 13:50, va in onda il daytime di Amici. Su Canale 5, intorno alle 16.20, viene proposta una striscia quotidiana di pochi minuti. La striscia pomeridiana è condotta da Lorella Boccia e Marcello Sacchetta.



Amici 19: le anticipazioni del 2 aprile 2020

Si apprestano a concludersi i daytime di Amici 19. La finale è ormai sempre più vicina e i talenti iniziano a fare il conto con il ritorno alla realtà, dopo mesi di lezioni, prove e sfide. Domani scopriremo chi tra Gaia, Giulia, Javier e Nicolai riuscirà a conquistare il titolo. Come staranno vivendo le ore precedenti al grande evento? Lo scopriremo nel racconto di oggi!



Amici 19: dove vederlo

Il daytime di Amici 19 va in onda su Real Time, a partire dalle ore 13:50, e su Canale 5 dalle 16.20. La puntata andrà in onda anche in streaming su DPlay e su Mediaset Play. La puntata e altri video riguardanti Amici sono disponibili anche sul sito Witty Tv e su DPlay.



Amici 19: second screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata al talent show Amici. Amici ha una sezione dedicata anche sul sito Witty Tv. Amici ha una sezione dedicata anche nel sito ufficiale di DPlay. Su Facebook, la pagina ufficiale è Amici di Maria De Filippi. Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @AmiciUfficiale. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #Amici19. Amici ha anche un profilo ufficiale su Instagram.