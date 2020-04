Canzone sbagliata, Danti feat. Luca Carboni e Shade: il nuovo singolo dal 3 aprile 2020

Di Alberto Graziola giovedì 2 aprile 2020

Danti feat. Luca Carboni e Shade, Canzone sbagliata:significato canzone, testo e video

Con le mani piccole come Morandi, o con il mitra in mano come Gandhi, le braccia forti come i delfini, con i baffetti come Mussolini, scopro la luna come Colombo, corro a quattro zampe come un pollo….

Sono queste alcune parole della “Canzone Sbagliata” di Danti, in uscita per Time Records, che arriva in radio e nei digital store dal 3 aprile.

Qualche mese fa con Fiorello, Rovazzi, J-Ax e Nina Zilli, ora Danti, l'autore e produttore più “conteso del momento”, coinvolge altri due artisti top del panorama musicale italiano, Luca Carboni e Shade, “regalandoci” una canzone piena zeppa di affermazioni “strampalate”, da cantare insieme, per sorridere in questo momento così delicato.

Ecco le dichiarazioni di Danti in merito al progetto:

“Cantare insieme a Luca (Carboni, ndr) è stato davvero un grande regalo, ed è un piacere tornare a collaborare con Shade. Se vi dico che il brano che ho ascoltato di più nel 2019 è stato ‘Fragole buone buone’ di Luca? Appena abbiamo registrato il brano ho capito che era la persona giusta per la canzone sbagliata!”

Segue il commento di Luca Carboni che aggiunge

"In questo strano e difficile momento è stato davvero liberatorio cantare con Danti e gli altri amici questa canzone…sbagliata. Consapevole che, in fondo, non c’è niente di sbagliato se questa montagna di errori vi porterà a cantare e sorridere come abbiamo fatto noi. Buon ascolto!"

Infine Shade conclude