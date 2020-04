Andrà tutto bene, Jack Savoretti: tutti i proventi all'ospedale San Martino di Genova (testo e video canzone)

Di Alberto Graziola giovedì 2 aprile 2020

Andrà tutto bene, la canzone di Jack Savoretti su Soundsblog.it: significato, testo e video

È stato un onore e un'esperienza incredibile scrivere con voi #AndràTuttoBene! Da oggi è disponibile in download e in streaming su tutte le piattaforme digitali. Tutti i proventi verranno donati al San Martino, uno degli ospedali in prima linea a Genova, Italia

Queste le parole di Jack Savoretti che ha inciso, appositamente nel periodo di emergenza sanitaria legata al Coronavirus, la canzone "Andrà tutto bene". Il brano è accompagnato da un video che potete recuperare in apertura post.

A seguire, invece, il testo della canzone:

Jack Savoretti, Andrà tutto bene, Testo

n questa notte buia

Sento solo il mio cuore che batte

Ascoltando il respiro che si perde nel cielo

Sta cambiando il mondo

ma a me non va di cambiarlo

La città sembra vuota

Ma è piena d’amore

Andrà tutto bene

Non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi

Quando finirà tutto

ci troveremo davanti a un tramonto

Sentiremo più forte la magia di un momento

Tra i colori del mare e di un ponte che ci porta altrove

Troveremo le parole, romperemo il silenzio

Andrà tutto bene

Non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi

E quando arriva la primavera

Rinasceremo come un fiore

Torneremo a cantare

Andrà tutto bene

Non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi