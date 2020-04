Amici 2020, chi sarà il vincitore? Vota il sondaggio

mercoledì 1 aprile 2020

Amici 19, vincitore: chi sarà? Ecco il sondaggio

Venerdì 3 aprile 2020 si terrà la finale di Amici 19.

Sono 4 i finalisti: Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. In questi giorni continuano la loro preparazione in vista della grande serata che li attende, fra due giorni. Uno di loro sarà il trionfatore della categoria canto, uno della categoria ballo e poi, al termine della puntata, ci sarà il vincitore di questa edizione del talent show.

Ecco, a seguire le schede dei 4 finalisti.

Gaia: Cantante. Ha 22 anni, è di Viadana (MN) ma vive a Milano. Il papà è italiano e la mamma è brasiliana. Si definisce abbastanza semplice ma quando vuole qualcosa fa di tutto per ottenerla. È amante della vita e non vuole preoccuparsi di quello che è giusto o sbagliato ma fare quello che sente. Non ha mai studiato canto: ha frequentato solo una lezione ma l’insegnante voleva cambiarle la voce e lei è andata via.

Giulia: Cantante. Ha 20 anni e vive a Scafati (SA) con la famiglia. Si definisce molto testarda, fragile e insicura. Deve fare la doccia sia la sera che il mattino seguente e non esce di casa senza profumo. La passione per la musica è nata in un villaggio turistico.

Javier: Cantante. Ha 20 anni e vive a Scafati (SA) con la famiglia.

Nicolai: Ballerino. Ha 24 anni, è nato in Ucraina ed è cresciuto in Argentina. Inizia a ballare a 11 anni quando la madre, aspirante ballerina, lo avvicina alla danza. All’inizio non gli piace ma dopo poco se ne innamora e non la lascia più. Si definisce una persona passionale che fa tutto sempre con il cuore.

Chi sarà il vincitore di questa edizione di Amici?