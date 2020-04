Coronavirus, Amedeo Minghi ricoverato: il video in diretta su Facebook

Di Alberto Graziola mercoledì 1 aprile 2020

Coronavirus, Amedeo Minghi, il commosso e intenso messaggio ai fan

Amedeo Minghi ha condiviso, nelle scorse ore, una diretta dal suo account Facebook. Il cantautore si trova ricoverato a Roma, indossa la mascherina tristemente famosa in questo periodo per la lotta contro il Coronavirus, e ha voluto aggiornare i suoi fan con un tenero ed emozionato video, live, dalla stanza in cui si trova attualmente. E il pensiero va proprio al suo pubblico che tanto lo ha seguito e supportato nella sua lunga carriera:

Sapete, quelli come me, un po’ da risonanza magnetica, hanno sempre avuto dei problemini...magari cadono in un brutto e triste autolesionismo che guarda caso colpisce le persone che amiamo di più... Quindi, a parte i nipoti e i miei figli, ci siete voi

Si commuove, il cantante, ammettendo di avere gli occhi pieni di lacrime, durante la diretta. Poi, però, ammonisce le persone che lo ascoltano e lo seguono:

Questa mascherina è per il coronavirus, bisogna sempre stare attenti. Sapervi accanto per me è importante..

E rilancia l'appuntamento, al termine di questa battaglia che sta colpendo il nostro Paese:

Spero di rivedervi, anche con modalità diverse dal passato, piango lacrime di emozioni

Qui sotto il video della diretta: