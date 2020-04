Il mio canto libero, Mogol riscrive la canzone come tributo ai medici che lottano contro il Coronavirus

Di Alberto Graziola mercoledì 1 aprile 2020

Il mio canto libero, la nuova versione del brano in omaggio ai medici che lottano contro il Coronavirus

Mogol ha riscritto il testo de "Il mio canto libero" in omaggio ai medici che lottano in prima linea contro l'emergenza Coronavirus.

E' la Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche ad aver pubblicato e diffuso il video su YouTube e su quello del Ministero della Salute.

Nella clip, ci sono proprio i medici protagonisti, con strumenti musicali (dalla chitarra alla batteria) fino, ovviamente, a chi si cimenta col canto.

Un altro modo emozionante per rendere tributo a chi si trova faccia a faccia, quotidianamente, con questo nemico invisibile.

In apertura post il video, a seguire il testo:

Il mio canto libero, Testo

In un mondo che

fa paura ormai

noi ti aiuteremo, lo sai.

Tutto passerà e sorriderai

noi ce la faremo, sì

tu lo vedrai.

Ma adesso resta a casa

esci solo per la spesa

domani un nuovo giorno sarà.

E vola la speranza della gente

cosciente di esser molto più prudente

uniti da un anelito d’amore, di vero amore

In un mondo che, poi rinascerà

riconquisteremo la libertà.

Noi dalle corsie

applaudiremo voi

cantando poi all’unisono perché

il mal più non c’è.