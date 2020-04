Napo, Supereroe: il ritorno di Luca Napolitano

Di Alberto Graziola mercoledì 1 aprile 2020

Napo, Supereroe: video del nuovo singolo

Luca Napolitano diventa... Napo.

Una nuova "vita" artistica per il noto cantautore, storico protagonista di Amici, in radio da venerdì 10 aprile con il singolo "Supereroe" (di Luca Napolitano, Francesco Ciccotti, Giuseppe Coccimiglio)

Il testo, molto attuale, racconta una consapevolezza raggiunta, l'attimo prima di uscire da una crisi, come a volte si deve toccare il fondo per ripartire.

"È quell'attimo in cui ti rendi conto che le persone che ti hanno davvero aiutato sono quelle che neppure ti conoscevano, perché i veri supereroi non li riconosci dal costume colorato e lucente ma li scopri guardando ciò che fanno ogni giorno. Se sei forte dentro e fuori debole, allora sei un supereroe"

In apertura post il video della canzone.

Biografia

Luca Napolitano, in arte NAPO, nasce a Saviano, un piccolo paese della provincia di Napoli. Nel 2008 entra a far parte dell'ottava edizione del talent show più famoso d’Italia, AMICI, vincendo il premio Tezenis, classificandosi al terzo posto. Firma il suo primo contratto discografico con Warner Music Italy e dapprima riceve il premio multiplatino ai Wind Music Awards per la compilation Scialla edita nel marzo 2009. Il 10 aprile 2009 viene pubblicato, sotto etichetta Warner Music Italy, il suo primo EP ‘Vai’, certificato disco d'oro con oltre 60.000 copie vendute, prodotto da M. Lavezzi e N. Fragile. L'11 giugno parte da Parma il suo primo tour. Nel 2009 entra in NIC. Il 9 Ottobre 2009 pubblica il suo terzo singolo L’infinito, singolo principale del secondo lavoro discografico. Nel 2010 riceve i premi Wind Music Awards (classificato oro) per le vendite di ‘Vai’ e dell’Infinito. Il 28 maggio 2010 Parte L'infinito Tour’ in giro per l’Italia. Nel 2011 scrive le colonne sonore e debutta sul grande schermo come protagonista nel film ‘A sud di New York’ e nello stesso anno viene pubblicato il singolo ‘A Sud di NY’ in feat con la cantautrice Federica Camba, singolo che anticipa l'uscita dell'EP ‘Di me’, esordendo alla posizione numero 16, posizione più alta occupata della classifica italiana ufficiale FIMI. Nel 2011 firma il contratto con Warner Music Europe ed il 13 maggio 2011 esce in Italia ed in Svizzera il singolo ‘Fino a tre’ (Turn around) in duetto con TinkaBelle, singolo estratto dall'album “Fino a tre” che si aggiudica la posizione 84 della classifica svizzera degli album più venduti e raggiunge la top ten della classifica italiana. L'8 luglio 2016 viene pubblicato sulla piattaforma digitale, sotto etichetta indipendente, il suo primo brano social ‘Ci Whatsappiamo’. Il 24 novembre 2017 viene pubblicato su tutti i digital store il suo ultimo lavoro discografico ‘Anche Stavolta’, prodotto insieme ad A. Pennino.