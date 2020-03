Marco Masini, rimandato tour per coronavirus: le nuove date

Di Massimo Galanto martedì 31 marzo 2020

Ecco quando si terranno i concerti di Masini che erano previsti tra aprile e maggio e tutte le informazioni per il rimborso dei biglietti

A causa del perdurare dello stato di emergenza per coronavirus e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato in autunno il tour teatrale di Marco Masini, inizialmente previsto per questa primavera per festeggiare i 30 anni di carriere del cantautore toscano. Il tour avrà quindi inizio il 20 settembre, con appuntamento all’Arena di Verona, per l'evento che sarebbe dovuto essere il finale e che vedrà sul palco anche Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza e Arisa.

Queste le nuove date del tour teatrale:

24 settembre – FIRENZE – Teatro Verdi (SOLD OUT) (recupero del 15 maggio)

25 settembre – FIRENZE – Teatro Verdi (SOLD OUT) (recupero del 16 maggio)

26 settembre - ROMA - Auditorium Parco della Musica (recupero del 2 maggio)

2 ottobre – TORINO – Teatro Colosseo (SOLD OUT) (recupero del 9 maggio)

8 ottobre – ZURIGO – Kaufleuten Club (recupero del 15 aprile)

9 ottobre – LIEGI – Forum de Liège (recupero del 4 aprile)

10 ottobre – MONS – Théâtre Royal de Mons (recupero del 3 aprile)

13 ottobre – BOLOGNA – EuropAuditorium (recupero del 30 aprile)

14 ottobre – VENEZIA – Teatro Goldoni (recupero del 12 maggio)

18 ottobre – GENOVA – Politeama Genovese (recupero del 19 maggio)

27 ottobre – PARMA – Teatro Regio (recupero del 18 maggio)

28 ottobre – BRESCIA – Dis_Play (recupero del 25 aprile)

7 novembre – ASSISI – Teatro Lyrick (recupero del 29 aprile)

8 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi (recupero del 24 maggio)

13 novembre – LECCE – Teatro Politeama Greco (recupero del 22 maggio)

24 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi (SOLD OUT) (recupero del 16 aprile)

25 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi (recupero del 28 maggio)



Entro il 15 aprile verranno comunicate le date di recupero dei concerti al Teatro Mancinelli di Orvieto (concerto inizialmente previsto l’8 aprile) e al Teatro delle Muse di Ancona (inizialmente previsto il 18 aprile).



I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti, ma è possibile rivendere i tagliandi utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Non ci sono, invece, chiarimenti sulla possibilità di chiedere il rimborso.