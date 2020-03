Dobermann, Leo Pari: ascolta il nuovo singolo (video)

Leo Pari torna con Dobermann. A un mese e mezzo da Matrioska, singolo uscito il giorno di San Valentino 2020, il 27 marzo il cantautore romano ha pubblicato Dobermann, brano che anticipa il nuovo album in studio. La canzone è stata prodotta insieme a Gianluigi Fazio e registrata con la Budapest Art Orchestra per l'etichetta Sugar Music.

Qual è il significato che si cela dietro il testo di Dobermann? È lo stesso Leo Pari a rivelarlo nel comunicato che ha annunciato il brano:



Come si fa a capire quando si è davvero innamorati? Me lo sono chiesto mille volte, e la risposta è sempre stata la stessa: quando sei innamorato lo senti che è così, magari fai fatica a capirlo, a volte non vuoi ammetterlo, ma nel tuo intimo lo sai e non puoi negarlo. L’amore è così, come un sogno, quando arriva arriva, non decidi tu, e non gli puoi sfuggire, perché anche se provi a scappare lui ti prenderà e ti divorerà il cuore.

Il video ufficiale del brano (clicca sull'immagine di copertina per vederlo) è stato realizzato e montato da Valentina Pozzi. Come spiega il cantautore all'inizio del filmato, il progetto è nato durante i giorni di isolamento in quarantena da Coronavirus: si tratta di un collage di video di vita quotidiana dei fan del cantautore, chiusi in casa per rispetto delle norme contro il contagio.



Leo Pari, Dobermann, testo

One...

Che bei sogni, che bei sogni che fai

Poi ti svegli la mattina sorridi

Non ci pensi mai

In fondo dei tuoi mostri ti fidi

E anche quando hai un nuvola in testa

O ti fa male la pancia

Anche quando ti perdi

E non sai più dove vai

Puoi tornare a casa

Le chiavi ce l’hai

Le medicine sono roba da vecchi o da ragazzini

Questo film fa paura, paura, paura

Per fortuna che stiamo vicini

L’amore ci rincorre come un dobermann

Non puoi scappare

Voltarsi per guardare indietro fa soltanto male

Soltanto male

L’amore arriva dritto col BMW

Non puoi frenare

Il cuore è veloce

La notte è feroce con noi

Non ti fermare mai

Che begli occhi, che begli occhi che hai

Si sciolgono i gruppi proprio come i ghiacciai

Mentre cambi vestiti, mentre cambi gli amici

Quanto durano poco questi pomeriggi

E quando bevi e poi ti gira la testa

O quando dai di matto

Anche quanto ti perdi

E non sai più dove vai

Puoi tornare a casa

È lì che mi troverai

L’amore ci rincorre come un dobermann

Non puoi scappare

Voltarsi per guardare indietro fa soltanto male

Soltanto male

L’amore arriva dritto col BMW

Non puoi frenare

Il cuore è veloce

La notte è feroce con noi

Non ti fermare mai

Che begli occhi, che begli occhi che hai

Che bei sogni, che bei sogni che fai

L’amore ci rincorre come un dobermann

Non puoi scappare

Voltarsi per guardare indietro fa soltanto male

Soltanto male

L’amore arriva dritto col BMW

Non puoi frenare

Il cuore è veloce

La notte è feroce con noi

Non ti fermare mai