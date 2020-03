Retrogade, Pearl Jam: la ballad che canta il non lasciarsi andare (lyrics e traduzione)

Di Alberto Graziola martedì 31 marzo 2020

Pearl Jam, Retrogade: lyrics, traduzione, significato della canzone

“Retrogade”, è il nuovo singolo della band multiplatino Pearl Jam, estratto dall’ultimo album “Gigaton”, pubblicato il 27 marzo 2020 per Island Records.

“Retrogade”, prodotto da Josh Evans, è una ballad dal suono pieno, caratterizzata da una chitarra acustica, su cui Eddie Vedder canta di non lasciarsi andare, e di cercare sempre di trovare il modo per far andare bene le cose. Il finale è un crescendo di strumentazione che coinvolge totalmente l’ascoltatore.

“Gigaton”, prodotto da Josh Evans e dai Pearl Jam, rappresenta il culmine dell’evoluzione stilistica della band di Seattle ed è il primo album in studio dopo “Lightning Bolt”, vincitore di un GRAMMY nel 2013.

Potete ascoltare la canzone in apertura post, a seguire testo e traduzione.

Pearl Jam, Retrogade, Lyrics

[Verse 1]

Comes the summer rain

Cue the lightning and far off thunder again

Projecting through the clouds

In meditations, lifting out in the sound

[Pre-Chorus1]

The more mistakes, the more resolve

It's gonna take much more than ordinary love

To lift this up

[Chorus2]

Stars align they say when

Things are better than right now

Feel the retrograde spin us 'round, 'round

Seven seas are raising

Forever futures fading out

Feel the retrograde all around, 'round

[Verse 2]

Accelerate the change

Feeling equal and opposite all the same

Momentum rearranged

Shout, the echo, returning back but now changed

[Pre-Chorus1]

The rusted shapes refuse to fall

It's gonna take much more than ordinary love

To lift this up

[Chorus2]

Stars align they say when

Times are better than right now

Feel the retrograde spin us 'round, 'round

Seven seas are raising

Forever futures fading out

Feel the retrograde all around, 'round

[Post-Chorus5]

Hear the sound

In the distance now

Could be thunder

Or a crowd

[Outro6]

(Hear the sound)

(Hear the sound)

(Hear the sound)

(Hear the sound)

(Hear the sound)

(Hear the sound)

(Hear the sound)

(Hear the sound)

(Hear the sound)

(Hear the sound)

Pearl Jam, Retrogade, Traduzione

Arriva la pioggia estiva

Indica il fulmine e di nuovo il tuono lontano

Proiettando attraverso le nuvole

Nelle meditazioni, sollevando nel suono

Più errori, più risoluzione

Ci vorrà molto più dell'amore ordinario

Per sollevarlo

Le stelle si allineano quando dicono

Le cose sono migliori di adesso

Senti il ​​giro retrogrado che ci gira "rotondo"

Sette mari si stanno sollevando

I futuri per sempre svaniscono

Senti il ​​retrogrado tutto intorno, intorno

Accelera il cambiamento

Sentirsi uguali e opposti lo stesso

Momento riorganizzato

Grido, l'eco, tornando indietro ma ora è cambiato

Le forme arrugginite si rifiutano di cadere

Ci vorrà molto più dell'amore ordinario

Per sollevarlo

Le stelle si allineano quando dicono

I tempi sono migliori di adesso

Senti il ​​giro retrogrado che ci gira "rotondo"

Sette mari si stanno sollevando

I futuri per sempre svaniscono

Senti il ​​retrogrado tutto intorno, intorno

Ascolta il suono

In lontananza ora

Potrebbe essere un tuono

O una folla

(Ascolta il suono)

(Ascolta il suono)

(Ascolta il suono)

(Ascolta il suono)

(Ascolta il suono)

(Ascolta il suono)

(Ascolta il suono)

(Ascolta il suono)

(Ascolta il suono)

(Ascolta il suono)