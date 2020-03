Celine Dion oggi: canzoni, marito, carriera e figli dell'artista nata il 30 marzo 1968

Di Alberto Graziola lunedì 30 marzo 2020

Celine Dion oggi, canzoni, marito, figli e carriera.

Celine Dion oggi compie 52 anni. La cantante è nata il 30 marzo 1968 a Charlemagne, Quebec, Canada.

Per l'occasione, noi di Soundsblog vogliamo omaggiare l'artista con una serie di curiosità che forse non sapevate. Un modo per conoscerla meglio o, da parte dei fan, per ripassare la sua lunga storia e carriera.

- Il suo nome completo è Celine Marie Claudette Dion.

- Viene da una famiglia numerosa: è la più giovane di 14 figli.

- I suoi genitori formarono un gruppo di cantanti, Dion's Family, e sono andati in tournée in Canada quando Celine era ancora una bambina

- Perché è stata chiamata Celine? Prende il nome dalla canzone "Céline", che è stata pubblicata dalla cantante francese Hugues Aufray due anni prima della sua nascita

- All'età di 12 anni, Celine Dion ha registrato un nastro dimostrativo di una canzone che aveva scritto con sua madre. Hanno inviato il nastro al manager e produttore Rene Angelil, che ha gestito la carriera della popolare cantante francese Ginette Reno. Dopo aver ascoltato la registrazione e aver invitato la Dion a esibirsi di persona per lui, Angelil le ha proposto un contratto a condizione che avrebbe avuto il controllo completo sulla sua carriera.

- Rene Angelil ha ipotecato la propria casa per finanziare il suo album di debutto, La Voix du bon Dieu (La voce di Dio).

- All'età di 16 anni, Céline ha cantato "Une colombe" (una nota canzone francese) per Papa Giovanni Paolo II allo Stadio Olimpico di Montreal di fronte a 65.000 persone.

- Nel 1988, ha vinto l'Eurovision Song Contest a Dublino, in Irlanda, e la sua esibizione è stata trasmessa in diretta in paesi di Europa, Medio Oriente, Australia e Giappone.

- Ha registrato il suo primo album in lingua inglese, Unison, nel 1990.

- La vera svolta di Dion nella celebrità della musica pop è arrivata nel 1992, quando ha registrato il tema del film d'animazione di successo Beauty and the Beast della Disney.

- Nel 1993, Dion annunciò i suoi sentimenti per il suo manager dichiarandolo "il colore del suo amore" nella sezione dedicata al suo terzo album in lingua inglese The Colour of My Love. Tuttavia, invece di criticare la loro relazione come temeva Dion, i fan hanno abbracciato la coppia. Alla fine, Angélil e Dion si sposarono nel dicembre 1994, in diretta sulla televisione canadese.

- Dion raggiunse il successo commerciale e di critica con l'uscita del suo album del 1996 "Falling Into You". Il disco è stato lodato per l'incorporazione di una varietà di influenze musicali da tutto il mondo. E' uno degli album più venduti nella storia della musica con circa 32 milioni di copie in tutto il mondo. È stato certificato 11x platino negli Stati Uniti e ha raggiunto lo status di diamante nella sua nativa Canada. L'album riceverà anche due premi ai Grammys — Best Pop Album e Album of the Year.

- My Heart Will Go On, "il tema d'amore per il film di successo del 1997" Titanic ", è la canzone più popolare di Dion.

- Canta spesso in inglese e in francese, ma ha anche cantato in spagnolo, tedesco e giapponese.

-Ha fatto numerosi duetti con artisti del calibro di Barbra Streisand, Michael Jackson, Luciano Pavarotti e Aretha Franklin

- Ha donato 1 milione di dollari per aiutare le vittime dell'uragano Katrina. Dion è apparso anche su Larry King Live e ha criticato in lacrime la risposta lenta del governo americano nell'aiutare le vittime dell'uragano: "Ci sono ancora persone che aspettano di essere salvate. Per me questo non è accettabile ... Come può essere così facile inviare aerei in un altro paese per uccidere tutti in un secondo e distruggere vite. Dobbiamo servire il nostro paese.

- Lei e Madonna condividono la stessa eredità franco-canadese attraverso un antenato comune, Zacharie Cloutier.

- Il 14 gennaio 2016, il mentore, manager e marito di lunga data di Dion, René Angélil è deceduto per complicazioni legate a un cancro alla gola. Aveva 73 anni. Solo due giorni dopo, anche il fratello della Dion, Daniel, 53 anni, perse la sua battaglia contro il cancro. Dion ha cancellato il suo show a Las Vegas per il resto di gennaio, riprendendola il mese successivo.

- Insieme all'amato marito ha avuto tre figli, René-Charles e i gemelli Eddy e Nelson.