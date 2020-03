Lil Jolie, Diamanti è il primo singolo per una major

Lil Jolie è una cantautrice casertana di 20 anni che ha ottenuto visibilità, sulla piattaforma Soundcloud, grazie alla canzone Farsi Male.

Grazie al successo ottenuto da questo brano, Angela Ciancio, vero nome di Lil Jolie, ha firmato un contratto con la Warner Music Italy.

A partire dal prossimo 3 aprile, negli store digitali e sulle piattaforme streaming, sarà disponibile Diamanti, primo singolo ufficiale per una major di Lil Jolie.

La giovane artista ha parlato del suo nuovo singolo con le seguenti dichiarazioni:

"Diamanti" parla di rinascita, di spiragli di luce in un mondo tenebroso in cui molte volte ci incastriamo per paura di non essere all’altezza di un altro mondo, un mondo più bello e "luminoso". Molte volte scappiamo dalla luce, da ciò che ci piace per timore. Dobbiamo cercare di osare di più. Quando scrivo riesco ad essere me stessa e trovare questa luce, scappo per andare via dalle tenebre alla ricerca dei diamanti che illuminano la mia vita.