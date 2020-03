Un salto nel vuoto, Giacomo EVA: ascolta il nuovo singolo (video)

Di Alberto Graziola lunedì 30 marzo 2020

Giacomo Eva, Un salto nel vuoto: testo e video, di cosa parla la canzone

Un salto nel vuoto è il primo vero brano inedito di Giacomo EVA, pubblicato dalla Joseba Publishing, già autore per Dear Jack e Francesco Renga con canzoni al Festival di Sanremo

"Questa canzone rappresenta per me l'inizio non di un progetto ma di un viaggio musicale che sto facendo dentro di me e in cui voglio portare chi mi ascolta. Finalmente!"

Dopo le esperienze di XFactor e Amici di Maria De Filippi, il giovane cantautore ha deciso di puntare su un progetto che non asseconda le logiche e le mode di mercato, ma è incentrato su parole sincere e melodie raffinate ed intense, mescolando la canzone d’autore con la musica elettronica.

Giacomo Eva, Un salto nel vuoto, Testo

Ed ho corso più forte degli altri

Ma non sono arrivato mai primo

Ed ho corso più forte ti vedo di fronte

Mi sento più forte

E ora voglio pensare un po' a me

Riprendere forza e coraggio

Questa vita ti chiede la mano ma poi

Prende tutto il braccio

Che cosa cerco non lo so

Scommetto tutto come al casinò

Ma prendo i miei rischi

Sognando i miei dischi

Fanculo i rimorsi

Sono fatto così

Non mi importa dei soldi

Ho una banca di sogni

Le mie parole sono i miei diamanti

Ti va di uscire

Mi basta poco

Possiamo fare

Un salto nel vuoto

Ti va di uscire

Mi basta poco

Possiamo fare

Un salto nel vuoto

E a pensarci bene non ho tempo

Di perdere altro tempo

Di chiedere permesso

A chi non mi ha mai dato tempo

è vivere il momento

Viaggiare in questo mondo

Viaggiare in una stanza

Con lei che sul mio petto

Mi fa sentire vivo

Stappiamo un altro vino

Lo beviamo come acqua

Macchia l'amore sulla pelle

Traccia solchi di speranza

Lascia l'amaro in bocca quando se ne va

Ma è bellissimo lo stesso

Ti va di uscire

Mi basta poco

Possiamo fare

Un salto nel vuoto

Ti va di uscire

Mi basta poco

Possiamo fare

Un salto nel vuoto

Pensami pensati pensami pensati

Pensami pensaci pensami pensami

Pensami

Pensami pensati pensami pensati

Pensaci pensati pensami pensami

Pensami

Giacomo Eva, Biografia

Giacomo Runco in arte Giacomo EVA è nato a Cosenza il 12/06/1992. Nel febbraio 2015 esordisce come autore al Festival di Sanremo, firmando il brano "Io non lo so cos'è l'amore", canzone cantata da Rakele nella sezione "Nuove Proposte". Per quest'ultima ha scritto anche parte del suo primo album "Il diavolo è gentile". Sempre nel 2015 è stato autore nel disco dei Dear Jack, "Domani è un altro film seconda parte", che si aggiudica il doppio disco di platino. Nello stesso anno partecipa alla nona edizione di XFactor Italia entrando a far parte dei tre under uomini che ne compongono la categoria. Vince il prestigioso Premio Lunezia nel Luglio 2016 con una sua canzone inedita. Nel 2018 partecipa alla diciottesima edizione di Amici conquistando un banco nella famosa scuola studiandovi per oltre 4 mesi. Nel 2019 è autore del brano "Aspetto che torni" cantato da Francesco Renga al Festival di Sanremo.