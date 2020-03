Alan Merrill è morto: fu autore di "I Love Rock 'N' Roll"

Di Alberto Graziola lunedì 30 marzo 2020

E' scomparso Alan Merrill, autore di "I Love Rock 'N' Roll"

Alan Merrill, autore del classico "I Love Rock 'N' Roll" diventato un successo grazie all'interpretazione di Joan Jett, è morto a causa delle complicazioni del coronavirus all'età di 69 anni. Ad annunciarlo è stata la figlia Laura. su Facebook, nelle scorse ore, dopo aver lasciato la sua stanza d'ospedale a New York City.

"Il Coronavirus si è preso mio padre questa mattina- Mi hanno dato 2 minuti per dire addio prima che dover uscire fuori. Sembrava tranquillo e mentre me ne andavo c'era ancora un barlume di speranza che non sarebbe apparso sul lato destro della schermata delle notizie al Tg sulla CNN / Fox ... Quando sono entrata del mio appartamento ho ricevuto la notizia che se n'era andato"

Alan Merrill ha scritto "I Love Rock 'N' Roll" per la sua band The Arrows e l'ha registrato nel 1975. In un post di tributo su Twitter domenica sera, Joan Jett ha ricordato di quando ha ascoltato la canzone per la prima volta. Lo ha registrato nel 1982 ed è diventato il suo più grande successo, girando al numero 1 per otto settimane nelle classifiche statunitensi.

Anche Meat Loaf ha pianto Merrill, che ha suonato nella sua band per quattro anni, su Facebook.

"Lascia che questa sia una lezione per tutti noi, cerca di rimanere in contatto con le persone che ami davvero e che ti interessano. La vita è molto breve. Alan mi dispiace di non averti contattato anni fa. Ti voglio tanto bene ", ha scritto Meat Loaf, esortando i fan a cantare ad alta voce" I Love Rock 'N' Roll ".