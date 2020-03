Ghemon, Buona Stella è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca domenica 29 marzo 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Ghemon.

Dal 27 marzo 2020, è disponibile il nuovo singolo di Ghemon intitolato Buona Stella, una nuova anticipazione dell'album Scritto nelle Stelle, sesto lavoro di inediti del cantautore e rapper avellinese.

Scritto nelle Stelle, di cui la pubblicazione era prevista per il 20 marzo 2020, sarà disponibile a partire dal 24 aprile 2020. L'uscita è stata posticipata, ovviamente, a causa dell'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese.

Come già anticipato, Buona Stella è una nuova anticipazione dell'album, per la precisione, il terzo singolo estratto dopo Questioni di Principio e In un certo qual modo.

Ghemon ha annunciato l'uscita a sorpresa del nuovo singolo con questo post su Instagram:

Sorpresa: Buona Stella è ora disponibile su tutte le piattaforme! E' un pezzo pieno di energia positiva e spero davvero che questa musica porti (del) bene a tutti voi.

Di seguito, trovate il testo di Buona Stella; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Ghemon - Buona Stella: il testo

Non ho scuse lo so che non ho una bella cera

Sono andato a dormire alle 4 ieri sera

Poi la sveglia puntuale mi ha urlato cose astruse

Io l'ho spenta perché il cervello non traduceva

Ho provato in più modi a allentare la tensione

È da un po' che mi sento strano e stralunato

Freddo o caldo, non so qua è sempre metà stagione

E poi sono nervoso e mangio disordinato

Ma affronto tutto con stile

Sembro un perfetto lord inglese

Anche se il mese deve ancora finire

Se non invito gente a casa

Non è perché sono ostile

Ma tra i vestiti, il cane e i pacchi del trasloco

C'è la guerra civile.

E lo so che non è semplice

Ma senza difficoltà in fondo che gusto c'è

Cerco una buona stella complice

Però in fondo chissà stanotte che cielo c'è.

Ho capito che la mia vita è un caleidoscopio

In dei casi non metto cose e colori a fuoco

Solamente che poi non mi godo proprio niente

Del presente perché penso quasi sempre al dopo

Mi hanno detto che ho numeri e colpi da vincente

Ma con le scorciatoie si sbanca prima il gioco

Io per tutta risposta vado controcorrente

Il genio senza coraggio serve davvero a poco

Il bello deve ancora venire

Lo dico con in faccia un'espressione furba

E con la bocca che ride

Sono tornato dalle ferie

Però vorrei ripartire

Per evitare tutti quelli da cui sento vibrazioni cattive.

E lo so che non è semplice

Ma senza difficoltà in fondo che gusto c'è

Cerco una buona stella complice

Però in fondo chissà stanotte che cielo c'è.

E lo so che non è semplice

Ma senza difficoltà in fondo che gusto c'è

Cerco una buona stella complice

Però in fondo chissà stanotte che cielo c'è.