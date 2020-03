29 marzo 2020, Emma festeggia i dieci anni della vittoria di Amici

29 marzo 2010, dieci anni tondi tondi, secondo quanto ricordato da Emma Marrone, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, dalla vittoria del programma "Amici di Maria De Filippi".

Ed ecco, dieci anni dopo, in un condizione mondiale legata al Coronavirus e inimmaginabile ai tempi, le parole della cantante:

10 anni tondi tondi.

Questa foto è stampata nel mio cuore.

Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio “talento” e a chi come lei ha sempre saputo guardare “oltre”.

Poi mi sono rimboccata le maniche e non mi sono mai fermata.

Sono davvero orgogliosa di me stessa.

Sono una Cantante.

Dedico questa giornata a tutte le persone che ascoltano la mia musica e mi sostengono.

Vi voglio davvero bene e vi ringrazio per ciò che mi state scrivendo.

Ricordatevi che il meglio deve ancora venire.

Lo vivremo insieme

Vi aspetto sotto il palco.