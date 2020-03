Spice Girls reunion, Mel B e Mel C aprono ad altri concerti

Dopo il boom ottenuto dal tour inglese delle Spice Girls, due componenti (su 4) hanno apertamente espresso il loro desiderio di poter dare vita ad altri concerti, in futuro. Stiamo parlando di Sporty Spice e Scary Spice...

Mel B non vede l'ora di partecipare ad un altro tour delle Spice Girls.

Dopo che Mel C ha ammesso che spera di riuscire a tornare in tour dopo la reunion del 2019, anche Melanie Brown ha assicurato di voler tornare, a tutti i costi, live con le colleghe.

Parlando durante un Instagram Live, Mel B ha rivelato:

Pensiero condiviso dalla Chilsom:

Mel B ha aggiunto:

Penso che 13 spettacoli siano stati troppo brevi, anche se non abbiamo deciso di farne di più- Spero che ci saranno. È stato bellissimo. Abbiamo alcuni filmati personali dietro le quinte e vorremmo rilasciarli col passare del tempo. Per quanto riguarda un grande show filmato, purtroppo ciò non accadrà e siamo dispiaciute. Mi dispiace che non l'abbiamo fatto.