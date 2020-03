Dolcenera, Wannabe è il nuovo singolo che vede la partecipazione di Laïoung (Testo e Video)

Di Fabio Morasca domenica 29 marzo 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Dolcenera.

Wannabe è il nuovo singolo di Dolcenera, disponibile dal 27 marzo 2020, che vede la partecipazione del rapper Laïoung. Anche il video è stato pubblicato su YouTube, lo stesso giorno.

Wannabe è stato l'ultimo singolo al quale Dolcenera ha lavorato prima del "lockdown" che ha paralizzato l'Italia, resosi necessario per contrastare l'epidemia di COVID-19 in corso nel nostro paese. Con questa canzone, quindi, la cantautrice pugliese ha voluto condividere un messaggio di speranza:

Stiamo vivendo un periodo drammatico, segnato dalla preoccupazione e dalla paura dell'incertezza. Abbiamo reagito volendoci sentire tutti uniti e realmente connessi, cercando di sconfiggere in questo modo la paura della paura.

Credo che in questo momento la musica e l'arte in generale abbiano un ruolo fondamentale: la gente ha bisogno di cose belle. E mentre tutti, nel panico generale, rinviano e spostano le loro uscite discografiche, ho deciso di prendere una posizione netta: programmare un'uscita proprio in questo periodo.

Il nuovo singolo di Dolcenera, però, è stato oggetto anche di una polemica causata dalla copertina del singolo giudicata troppo simile, se non identica, a quella dell'omonimo singolo di Highsnob e Junior Cally intitolato, appunto, Wannabe. Dolcenera ha già risposto alla polemica, dichiarando che la cover è stata estratta da un frame del videoclip e che, quindi, la somiglianza è puramente casuale.

Di seguito, trovate il testo di Wannabe; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Dolcenera, Laïoung - Wannabe: il testo

Tutto normale, io sembro aliena

Tu allegramente incosciente vai alla deriva

Per fare del bene qui, ci vuole il male

La terra brilla tra i fanatici del terrore.

Non credo ai miracoli però ascolto la musica

Non credo ai wannabe, wannabe, wannabe, muoviti

Non credo ai miracoli e nemmeno agli ostacoli

Vorrebbero andare avanti ma solo restando nei limiti,

Non credo ai miracoli però ascolto la musica

E basta questi wannabe, wannabe, wannabe, salvami.

Comunque vada, alé, io non ho paura

Viva la paura che mi tiene in vita, alé

Sono quel che sono, fuori da ogni gioco eppure me la gioco, alé

Sono un'incosciente, sì ma, liberamente, alé

Fuori da quel trip di wannabe.

Ad esser sinceri, si fa più fatica

E quello che vedi è quello che non vuoi vedere

Con la testa alta, essendo tenaci

Essendo noi stessi, muoiono paure, non c'è scompiacere.

Non credo ai miracoli, credo nella musica

Non credo nei wannabe, wannabe, wannabe, perché sono me

Non credo ai miracoli però ascolto la musica

E basta questi wannabe, wannabe, wannabe, salvami.

Comunque vada, alé, io non ho paura

Viva la paura che mi tiene in vita, alé

Sono quel che sono, fuori da ogni gioco eppure me la gioco, alé

Sono un incosciente, sì ma, liberamente, alé

Fuori da quel trip di wannabe, wannabe.

Comunque vada, alé

Ho dovuto affrontare la guerra

Mi sono rialzato da terra

Lo comunico felicemente

Che ne sono uscito vincente,

Vorrebbero essere come me

La fama è solo una moda

Il tempo pensasse come la mia strofa

Come l'ascolti ti inchioda

Baby tu credici sempre

Vogliamo essere solo noi stessi

Vivere senza complessi

Vivere senza permessi,

Quando si vive di atti e si vive d'amore non si è sottomessi

Vivo di grandi successi

Comunque vada.

Comunque vada, alé, io non ho paura

Viva la paura che mi tiene in vita, alé

Sono quel che sono, fuori da ogni gioco eppure me la gioco, alé

Sono un incosciente, sì ma, liberamente, alé

Fuori da quel trip di wannabe, wannabe.