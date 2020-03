Cromo, Stelle è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca sabato 28 marzo 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Cromo.

Dal 27 marzo, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo di Cromo che si intitola Stelle. Su YouTube, è stato pubblicato anche il lyric video ufficiale della canzone.

Il nuovo singolo di Cromo, prodotto da Yung Snapp, è un brano introspettivo con il quale il rapper genovese ha voluto mostrare un lato inedito di sé:

E' un pezzo nel quale ho voluto mostrare un altro lato di me, quello più nascosto ma che mi ha sempre accompagnato. Narro della mia vita tra sofferenze e rivalsa, del bene e del male, delle vittorie e delle sconfitte sia nella vita che in amore. A volte aprirsi fa bene sia a te stesso che alla musica. Ho sempre voluto sperimentare nella mia carriera musicale e anche questa volta ho tirato fuori un prodotto diverso dai precedenti, melodico ma grezzo allo stesso tempo.

Di seguito, trovate il testo di Stelle; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare la canzone.

Cromo - Stelle: il testo

Guardo le stelle, quanto sono belle

Ne prendo una poi la do a te

Non preoccuparti, se farò tardi

Cinque chiamate, ho spento l'iPhone

Giro le piazze, fumo le canne

Sto in giro come i peggio cowboy

Ma se tu mi cerchi, sai che mi trovi

Sei la mia bad girl, sono il tuo bad boy

Non mi dire no, io so che lo vuoi

Sei la mia bad girl, sono il tuo bad boy.

Il mio cuore d'oro a 'sta gente di m*rda non glielo mostro

Ti ho teso la mano per dimostrarti quanto ero vero nel profondo

E ho capito bene come muovermi

Quando tutto intorno qua va a rotoli

E ho capito adesso che son come te

Tu hai capito, in fondo sei un po' come me

Porto weeda pregia solo per la gang

Non cambio mentalità per il tuo cash

Mi scrivi, mi vuoi bene, ma no, manco a te

Non te ne frega un caz*o, bene, manco a me

Lo sai che ci piace, vestire Versace

Passare giornate, in giro a fumare

Ne ho passate tante, ne ho fumate tante, ringrazio mio padre

Ma se c'ho un cuore gigante, ringrazio le strade

Questi rapper sono come il nuovo telegiornale

Se non ha niente da dire ti dicon p*ttanate

Come caz*o è, come caz*o fa

A Genova fre', a Milano fra'

Sto nei posti dei ricchi ma non ho i soldi dei ricchi

È fottuta mentalità

Spingo potente, una locomotiva

Pensa fratello se Loco moriva

Se il tempo è denaro, polvere da sparo dentro la clessidra

Non cambio per te, non cambio per lei e non cambio vita

Se non mi aiuta nemmeno mia madre figurati se può farlo questa tipa.

Guardo le stelle, quanto sono belle

Ne prendo una poi la do a te

Non preoccuparti, se farò tardi

Cinque chiamate, ho spento l'iPhone

Giro le piazze, fumo le canne

Sto in giro come i peggio cowboy

Ma se tu mi cerchi, sai che mi trovi

Sei la mia bad girl, sono il tuo bad boy

Non mi dire no, io so che lo vuoi

Sei la mia bad girl, sono il tuo bad boy.