Eternantena, Mahmood: nuovo singolo dal 28 marzo 2020 (alle 14 su YouTube)

Di Alberto Graziola venerdì 27 marzo 2020

Mahmood, Eternantena: nuovo singolo dal 28 marzo 2020

Eternantena è il titolo del nuovo singolo di Mahmood, in uscita sabato 28 marzo 2020. Ad annunciarlo, a sorpresa, lo stesso cantautore attraverso i social

DOMANI h.14,00 ETERNANTENA su YouTube

Mahmood ha poi spiegato perché abbia deciso di rilasciare un nuovo brano in queste giornate così difficili emotivamente:

A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare. Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo. Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento, e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo

Un ottimo segnale da apprezzare per chi non vuole fermarsi e spegnere la musica, in questo periodo storico così complicato. Un esempio sempre più da seguire...