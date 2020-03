Pentatonix, Hallelujah 8D: è virale su Whatsapp la canzone da ascoltare con le cuffie

Di Alberto Graziola venerdì 27 marzo 2020

Pentatonix, Hallelujah 8D: tecnologia, canzoni virali su whatsapp

Come vi abbiamo già accennato prima, su Whatsapp è diventato virale inoltrare l'audio di alcune canzoni con tecnologia 8D e l'invito a mettere le cuffie per poter captare l'emozione e la magia dell'ascolto.

La tecnologia 8D non è di per sé un'invenzione dell'ultimo minuto. Eppure, complici i social media e la reclusione forzata, la moda 8d sembra essere ufficialmente esplosa soltanto nelle ultime ore. In estrema sintesi si tratta di un formato audio che, ascoltato rigorosamente con l'ausilio di auricolari, dà la sensazione di ritrovarsi completamente immersi in un suono che sembra, per l'appunto, multidimensionale.

Vi abbiamo anche raccontato su cosa si basa questa tecnica:

Si basa su una manipolazione di fase che impedisce al cervello di identificare da dove viene il suono. Ciò significa che grazie al lavoro di mix che si realizza per generare l'8d (la cui definizione si avvicina all'idea di musica 360° o binaturale) la mente umana entra in una specie di parco di divertimenti di suoni che vanno e vengono, e che regalano una sensazione di spazialità che approfondisce ancor di più quella vissuta con il suono stereo. In questo modo la musica (o almeno la sensazione che il suono genera) non rimane più circoscritta a due fonti sonore (lato destro e sinistro) bensì diventa uno spazio virtuale di forma sferica, dove si possono apprezzare stimoli che sembrano provenire da diversi angoli.

L'audio che maggiormente gira (e che potete recuperare qui sotto) + Hallelujah dei Pentatonix.

Prendete le cuffie...

Volume al massimo...

Occhi chiusi...

E mani libere...



Una bella esperienza sonora. 😳



Pentatonix - Hallelujah | 8D Audio https://t.co/Tsa43XVzXG via @YouTube — IL RISOLUTORE ®️🇮🇹 (@ilrisolutoreIT) March 26, 2020

I'd heard there was a secret chord

That David played and it pleased the Lord

But you don't really care for music, do you?

Well, it goes like this

The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift

The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Well, your faith was strong but you needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty and the moonlight overthrew ya

She tied you to the kitchen chair

She broke your throne and she cut your hair

And from your lips, she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Well baby, I've been here before

I've seen this room and I've walked this floor

I used to live alone before I knew ya

And I've seen your flag on the marble arch

And love is not a victory march

It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Well, maybe there's a God above

But all I've ever learned from love

Was how to shoot somebody who outdrew ya

And it's not a cry that you hear at night

It's not somebody who's seen the light

It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah