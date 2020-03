Philip, Dalla Zona (Intro) è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 27 marzo 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Philip.

Da oggi, venerdì 27 marzo 2020, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo di Philip che si intitola Dalla Zona (Intro).

Il nuovo singolo del rapper milanese vede la produzione di Quentin Malandrino e la direzione artistica di Don Joe, il dj e produttore, ovviamente, noto per la sua militanza nei Club Dogo, insieme a Guè Pequeno e Jake La Furia.

Dalla Zona (Intro) è il primo singolo estratto dall'album d'esordio di Philip che verrà pubblicato nei prossimi mesi.

Di seguito, trovate il testo di Dalla Zona (Intro); cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Philip - Dalla Zona (Intro): il testo

Dalla zona, per la zona

La mia zona, la tua zona.

Vengo dalla zone, sto por la calle

Sono alla maison,

Tuta della Nike, scarpa stretta Fly

Non ci prendi mai

Dentro la Snai, passo e chiudo

Baby, sono ancora in situazione

Ho un patto stretto con il comando

Frate c'ho un coltello con le rime e il flow,

La fame si vede dagli occhi

Il passato che c'ha fatto forti

Nato guerriero, il domani è già oggi.

Dalla zona (dove passi guai),

dalla zona (scappo da 'sti guai)

Dalla zona (non voltarti mai),

mula, mula

Dalla zona (dove passi guai),

a duecento all'ora (scappo da 'sti guai)

Dalla zona (non voltarti mai),

mula, mula.

Vogliono, vogliono i guai

Chico tu corri, non voltarti mai

Pesano, incartano e vai

Por la calle calda come Dubai

Il blocco è carico, click clack

Zona 8 calibro, bum bam wow

Sto fumando calibro

Mula, mula amigo

Ulala uh, ulala uh, la mia gente vuole il fluss

Guarda che flusso, guarda che flusso

Fra', ho disegnato il futuro

Buste di plastica chiuse

Mamma mia, fra' quanti love

No, non ci penso all'amore

Voglio solo fare robe

Dalle scale, dalle scale

Case, ale, popolari

Dalla zona, dalla strada

Popolare per le strade.

Vengo dalla street, vengo dalla street

Vengo dalla street, vale tudo

Vengo dalla street, vengo dalla street

Vengo dalla street, vale tudo

Vengo dalla street, vengo dalla street

Vengo dalla street, vale tudo

Vengo dalla street, vengo dalla street

Vengo dalla street, vale tudo.

Dalla zona (dove passi guai),

dalla zona (scappo da 'sti guai)

Dalla zona (non voltarti mai),

mula, mula

Dalla zona (dove passi guai),

a duecento all'ora (scappo da 'sti guai)

Dalla zona (non voltarti mai),

mula, mula.