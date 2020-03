Nine Inch Nails rilasciano due album gratis e in streaming sul web: Ghosts V: Together e Ghosts VI: Locusts

Di Alberto Graziola giovedì 26 marzo 2020

I fan dei Nine Inch Nails aspettono nuova musica da tempo. Ma ecco, poche ore fa, la sorpresa: la band non ha consegnato uno, bensì due album in streaming.

Ghosts V: Together e Ghosts VI: Locusts sono stati rilasciati sul canale YouTube dei Nine Inch Nails e sul sito Web ufficiale della band.

Trent Reznor e Atticus Ross hanno condiviso un sentito messaggio sul sito:

"La musica - ascoltarla, pensarci o crearla - è sempre stata la cosa che ci ha aiutato a superare qualsiasi cosa, buona o cattiva. Con questo pensiero in mente, abbiamo deciso completare questi nuovi dischi dei Ghosts come mezzo per rimanere un po 'sani di mente."

E ogni album ha il suo scopo ben preciso.

"Ghosts V: Together è per quando le cose sembra che vadano tutte bene mentre Ghosts VI: Locusts ... beh, lo capirete"

NiN ha rassicurato tutti sul fatto che si rivedranno per ricordarsi di "essere intelligenti e sicuri e prendersi cura gli uni degli altri.

“Ci ha fatto sentire meglio realizzarli ed è bello condividerli. La musica ha sempre avuto il modo di farci sentire un po 'meno soli nel mondo ... e speriamo che lo faccia anche con voi. Ricordate, tutti siamo in questa cosa insieme e anche questo passerà"

Potete ascoltare gli album qui