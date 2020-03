M.I.A. contro i vaccini sui social: "Se devo scegliere tra il vaccino o il chip, sceglierò la morte"

Mentre il Coronavirus continua a blindare il mondo intero, a congelare attività creando danni economici incalcolabili e il mondo incrocia le dita sperando in un calo di contagi e in un vaccino, c'è chi sceglie di prendere parola di condividere, su Twitter, il suo pensiero anti-vax. La cantante M.I.A. ha dichiarato, sui social:

Poi ha aggiunto:

"Non farti prendere dal panico, stai bene. Non morirai. Puoi farcela senza stressare il sistema medico. Respira e basta. Starai bene. Stai bene. Tutti i vaccini che hai già avuto sono sufficienti per fartelo passare"

Quando un follower l'ha definita anti-vax, M.I.A. ha risposto:

"Sì, in America mi hanno fatto [vaccinare1] mio figlio prima dell'ammissione alla scuola. È stata la cosa più difficile. Non avere scelta su questo come madre. Non voglio mai più sentirne parlare. Era così malato per 3 settimane, quindi i dottori hanno dovuto pomparlo con antibiotici per ridurre la febbre dovuta ai tre vaccini"